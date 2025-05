Οργή Τραμπ για την υποβάθμιση της αμερικανικής οικονομίας από τη Moody's: Βολές κατά Ομπάμα και Κλίντον

Την πιστοληπτική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών υποβάθμισε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Moody's σε «Aa1» από «Aaa». Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αξιολόγησης αιτιολόγησε την απόφασή του, αναφέροντας: «Οι διαδοχικές διοικήσεις των ΗΠΑ και το Κογκρέσο απέτυχαν να συμφωνήσουν σε μέτρα για την αντιστροφή της τάσης των μεγάλων ετήσιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του αυξανόμενου κόστους των τόκων».

Οργισμένα και επιθετικά αντέδρασε η αμερικανική κυβέρνηση στην είδηση της υποβάθμισης του αξιόχρεου του δημοσίου των ΗΠΑ από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ο Στίβεν Τσανγκ, καταφέρθηκε μέσω X εναντίον οικονομολόγου του οίκου, του Μαρκ Ζάντι, «συμβούλου του (Δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ) Ομπάμα» και «δωρητή της (Δημοκρατικής ατυχήσασας υποψήφιας για την προεδρία το 2016 Χίλαρι) Κλίντον», τον οποίο χαρακτήρισε ορκισμένο αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Mark Zandi, the economist for Moody’s, is an Obama advisor and Clinton donor who has been a Never Trumper since 2016. Nobody takes his “analysis” seriously. He has been proven wrong time and time again. https://t.co/l1dUFM5BRY