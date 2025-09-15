Μπέσεντ: Δεν θα επιβάλουμε πρόσθετους δασμούς στην Κίνα αν δεν το κάνουν πρώτα οι Ευρωπαίοι

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε κινεζικά αγαθά για να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν οι ίδιες υψηλούς δασμούς στην Κίνα και την Ινδία, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ είπε στο Reuters και το Bloomberg σε κοινή συνέντευξη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες χρειάζεται να παίξουν ισχυρότερο ρόλο στη διακοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και στον τερματισμό του πολέμου της στην Ουκρανία.

«Περιμένουμε τώρα από τους Ευρωπαίους να κάνουν το μερίδιό τους, και δεν θα προχωρήσουμε χωρίς τους Ευρωπαίους», είπε ο Μπέσεντ, όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ θα επέβαλαν δασμούς σχετιζόμενους με το ρωσικό πετρέλαιο σε κινεζικά αγαθά, αφού ο Τραμπ επέβαλε πρόσθετους δασμούς 25% στις ινδικές εισαγωγές.

Παράλληλα, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η απειλή για κλείσιμο του TikTok οδήγησε τους Κινέζους διαπραγματευτές να εγκαταλείψουν τις απαιτήσεις τους για παραχωρήσεις δασμών σε αντάλλαγμα για την αποεπένδυση της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και επέτρεψε την επίτευξη ενός πλαισίου συμφωνίας στις συνομιλίες στη Μαδρίτη τη Δευτέρα.

Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας θα διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ και τα «κινεζικά χαρακτηριστικά» της εφαρμογής για κινητά, είπε, προσθέτοντας ότι οι επόμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μία 90ήμερη παράταση της ανακωχής στους δασμούς πριν από την προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Reuters και το Bloomberg.