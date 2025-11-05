Morgan Stanley: Το Google Cloud θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση άνω του 50% το 2026

Το Google Cloud ενδέχεται να σημειώσει ραγδαία αύξηση την επόμενη χρονιά, με τους αναλυτές της Morgan Stanley να προβλέπουν ότι τα έσοδα της μονάδας θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 50% το 2026.

Σε ένα νέο σημείωμα ο αναλυτής της Morgan Stanley Μπράιαν Νόβακ ενημέρωσε τους επενδυτές ότι το ενημερωμένο μοντέλο της τράπεζας «περιγράφει [μια] πορεία προς αύξηση των εσόδων της Google Cloud κατά 50%+ το 2026», που αντιπροσωπεύει «αύξηση της τάξης του 5%+ για εμάς και 15%+ για την Street».

Ο Νόβακ σημειώνει ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία συνεχίζει να θεωρεί το Google Cloud ως «κινητήριο δύναμη της πολλαπλής επέκτασης της Google και της υπεραπόδοσης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη».

Το νέο μοντέλο της εταιρείας αναλύει τα έσοδα του Google Cloud μεταξύ ανεκτέλεστων παραγγελιών και φόρτου εργασίας κατά παραγγελία.

Η Alphabet αποκάλυψε πρόσφατα ότι «περίπου το 55% των ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους 158 δισ. δολαρίων το 3ο τρίμηνο του 2025 αναμένεται να αναγνωριστεί ως έσοδο τα επόμενα 2 χρόνια».

Ιστορικά, αυτό το backlog έχει οδηγήσει σε περίπου «45-50% των εσόδων της Google Cloud», με το υπόλοιπο να προέρχεται από on-demand workloads, τα οποία, σύμφωνα με την Morgan Stanley, έχουν αυξηθεί «29%/37% σε ετήσια βάση το '23/'24» και περίπου «25% YTD το '25».

Με βάση αυτές τις τάσεις, η ανάλυση ευαισθησίας της Morgan Stanley δείχνει ότι εάν η Google προσθέσει περίπου «50 δισ. δολάρια σε καθαρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο το 2026» και η δραστηριότητα κατά παραγγελία αυξηθεί κατά 15% ή περισσότερο, η συνολική αύξηση των εσόδων από το cloud θα μπορούσε να υπερβεί το 50%.

Ακόμη και με πιο συντηρητικές υποθέσεις, «αύξηση 25% σε ετήσια βάση στην on-demand» και «αύξηση 20 δισ. δολαρίων στο backlog», το μοντέλο εξακολουθεί να υποστηρίζει αύξηση άνω του 50%, δήλωσε ο Nowak.