Τέσσερις από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ - Alphabet, Microsoft, Meta και Amazon - ανακοίνωσαν σχέδια για αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών τους το επόμενο έτος, επενδύοντας σε τσιπ και κέντρα δεδομένων για να ενισχύσουν τη θέση τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι επενδυτές αντέδρασαν διαφορετικά: ενώ χαιρέτισαν θετικά την προσέγγιση της Alphabet, που θα χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της μέσω ισχυρών ταμειακών ροών, φάνηκαν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στα σχέδια της Microsoft και της Meta.

Η μετοχή της Alphabet ενισχύθηκε χάρη στην ικανότητά της να ισορροπεί τις αυξανόμενες δαπάνες με σταθερές ροές μετρητών. Οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 23,95 δισ. δολάρια, αντιστοιχώντας στο 49% των ταμειακών ροών της. Για τη Meta, το ποσοστό ανέρχεται σε 64,6%, ενώ η Microsoft φτάνει στο 77,5%.

Η Amazon βρίσκεται ακόμη ψηλότερα, περίπου στο 90%, αλλά η εντυπωσιακή επίδοση της μονάδας cloud AWS, με αύξηση 20% στα έσοδα, καθησύχασε τους επενδυτές που ανησυχούσαν για απώλεια μεριδίου αγοράς.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Ντέιβ Χέγκερ της Edward Jones, η διαφορά υπέρ της Alphabet έγκειται στο ότι οι δαπάνες της αντιπροσωπεύουν μικρότερο ποσοστό των εσόδων, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στους επενδυτές σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Παράλληλα, ο Τζος Γκίλμπερτ της eToro επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, η Alphabet «καλύπτει με το παραπάνω τις επενδύσεις της με τις ταμειακές της ροές και λειτουργεί σε πλήρη ισχύ».

Οι επενδύσεις σε υποδομές και κέντρα δεδομένων αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό σε όλο τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που απαιτεί η δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παρότι οι επενδυτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί απέναντι στο υψηλό κόστος και στην αβεβαιότητα γύρω από τα άμεσα οφέλη, τα στελέχη των εταιρειών δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παραδέχθηκε ότι ενδέχεται να υπάρξουν «κάποιες απώλειες και αποσβέσεις», αλλά υποστήριξε πως οι επενδύσεις θα αποδώσουν με τον χρόνο. Ο Άντι Τζάσσι της Amazon, από την πλευρά του, τόνισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει «να επενδύει επιθετικά στην παραγωγική ικανότητα» λόγω της ισχυρής ζήτησης.