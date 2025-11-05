Google: Έλαβε έγκριση για την εξαγορά της Wiz - Στα $32 δισ. το τίμημα

Η εξαγορά της εταιρείας ασφάλειας cloud Wiz από την Google έναντι 32 δισ. δολαρίων έχει κάνει ένα βήμα πιο κοντά στον τερματισμό.

Σύμφωνα με το Techcrunch, ο CEO της Wiz, Assaf Rappaport, δήλωσε σε εκδήλωση του Wall Street Journal την Τρίτη, όπως αναφέρθηκε από το Reuters, ότι η εξαγορά έχει περάσει τον έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο Rappaport πρόσθεσε ότι, αν και αποτελεί ορόσημο, η συμφωνία έχει ακόμη δρόμο να διανύσει πριν ολοκληρωθεί επίσημα.

Η Google προσέγγισε αρχικά την Wiz το 2024 με μια προσφορά για την εξαγορά της startup έναντι 23 δισ. δολαρίων. Η Wiz απέρριψε την προσφορά και ο Rappaport δήλωσε τότε ότι θεωρούσε ότι η επιχείρηση μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο από αυτό.

Είχε δίκιο. Η Google και η Wiz επανέλαβαν τις συνομιλίες για την εξαγορά τους πρώτους μήνες του 2025 και η Google ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα εξαγοράσει την Wiz έναντι 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Bloomberg αρχικά ανέφερε ότι η συμφωνία βρισκόταν υπό εξέταση από τις αντιμονοπωλιακές αρχές τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.