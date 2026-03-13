Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια: Πάνω από 7 δισ. δολάρια «έκαναν φτερά» - Οι υψηλότερες εκροές μέσα στο 2026

Οι εβδομαδιαίες εκροές στα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έφτασαν στο υψηλότερο τους επίπεδο εντός του 2026 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 11 Μαρτίου, ενδεικτικό της μεγάλης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή οι εν λόγω εκροές έφτασαν τα 7,05 δισ. δολάρια, οι μεγαλύτερες από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2025.

Το Reuters σημείωσε ο VIX (γνωστός ως ο «δείκτης φόβου» της Wall Sreet) έφτασε προ ημερών τις 28,15 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Νοέμβριο.

Μετά από τις 12:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) ο VIΧ διαμορφωνόταν στις 26,71 μονάδες. Οι μετρήσεις από τις 20 έως τις 30 μονάδες φανερώνουν αυξανόμενη ανησυχία στις αγορές.

Ανά περιοχή και κλάδο

Τα αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν εκροές αξίας περίπου 7,77 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από καθαρές εβδομαδιαίες πωλήσεις αξίας 21,91 δισεκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι επενδυτές αποεπένδυσαν επίσης 7,71 δισεκατομμύρια δολάρια από ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια, αλλά επένδυσαν 6,15 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ασία.

Τα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών σημείωσαν καθαρές πωλήσεις αξίας 2,71 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους επενδυτές να αποχωρούν από χρηματοοικονομικά και αμοιβαία κεφάλαια υγειονομικής περίθαλψης αξίας 2,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα. Τα αμοιβαία κεφάλαια του βιομηχανικού τομέα, ωστόσο, προσέλκυσαν εισροές ύψους 1,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εβδομαδιαίες καθαρές επενδύσεις σε παγκόσμια ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 εβδομάδων, στα 5,72 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο τομέας των υψηλών αποδόσεων κατέγραψε καθαρές πωλήσεις αξίας 3,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εκροή από τα μέσα Απριλίου 2025. Εν τω μεταξύ, οι εβδομαδιαίες εισροές σε βραχυπρόθεσμα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, στα 5,75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς προσέλκυσαν 6,93 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας εισροές για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια.

Ωστόσο, οι επενδυτές εκποίησαν καθαρά 2,84 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμοιβαία κεφάλαια χρυσού και πολύτιμων μετάλλων, τα οποία κατέγραψαν καθαρές εβδομαδιαίες πωλήσεις για τρεις εβδομάδες τις τελευταίες τέσσερις.

Οι αναδυόμενες αγορές υπέστησαν επίσης πιέσεις πώλησης, καθώς οι επενδυτές αποχώρησαν από μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αξίας περίπου 2,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από μια σειρά 11 εβδομάδων καθαρών αγορών. Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια είχαν καθαρές εβδομαδιαίες εκροές ύψους 656 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία για συνολικά 28.809 αμοιβαία κεφάλαια.