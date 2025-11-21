Μετά την Nvidia, τι απασχολεί την Wall Street;

Ο σκόπελος των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia (NVDA NASDAQ) ξεπεράστηκε ως προς το ένα σκέλος, δηλαδή αυτό των αποτελεσμάτων και των εκτιμήσεων για τη συνέχεια. Όχι όμως ως προς το άλλο, καθώς τα εντυπωσιακά και μάλλον καθησυχαστικά νέα δεν μπόρεσαν να διασκεδάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών και να στηρίξουν μία ανοδική αντίδραση στην Wall Street. Όπως μας ενημέρωσε σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας ο Χρήστος Γεωργίου (Nvidia: Η ώθηση στα κέρδη με οδηγό την AI και η επόμενη μέρα στις αγορές | Liberal.gr), η αμερικανική εταιρεία ξεπέρασε άνετα τις προβλέψεις των αναλυτών σχετικά με τις οικονομικές της επιδόσεις το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, καθώς και τις εκτιμήσεις τους για το τρέχον τρίμηνο και γενικά το εγγύς μέλλον. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά τα καθησυχαστικά νέα από την επιχείρηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Jensen Huang, επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την τεράστια ζήτηση για τα microchips της Nvidia, κυρίως για αυτά που προορίζονται για τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και τα data centers αλλά και για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας. Επίσης, όπως είδαμε σε σχετικό άρθρο του Tae Kim στο Barron’s, η Colette Kress, οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, έδωσε μία έμμεση απάντηση στις ανησυχίες παραγόντων της αγοράς όπως ο Michael Burry και άλλοι, σχετικά με τον χρόνο λογιστικής απόσβεσης των microchips της Nvidia που αγοράζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η Kress υποστήριξε πως η σειρά A100 που κυκλοφόρησε πριν έξι χρόνια εξακολουθεί να είναι πλήρως λειτουργική και παραγωγική και να χρησιμοποιείται από τους πελάτες που την έχουν αγοράσει.

Η αναφορά στην εξαετία έχει προφανώς άμεση σχέση με το γεγονός πως οι πελάτες της Nvidia αποσβένουν το κόστος αγοράς αυτών των προϊόντων μέσα σε έξι χρόνια και ο Burry υποστηρίζει πως αυτό δεν είναι σωστό γιατί τα προϊόντα έχουν μικρότερη διάρκεια ωφέλιμης ζωής. Ο γνωστός επενδυτής βασίζει, εν μέρει τουλάχιστον, σε αυτό τον ισχυρισμό του, την θεωρία του περί πολύ υψηλών αποτιμήσεων αυτών των μετοχών, κατηγορώντας τις επιχειρήσεις πως φουσκώνουν τα κέρδη τους (όσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατά η απόσβεση του κόστους τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη, αυτό είναι το σκεπτικό του).

Δεν χρειάζεται όμως να ασχοληθούμε περισσότερο με τα αποτελέσματα της Nvidia, αυτό που κρατάμε από τις ανακοινώσεις της Τετάρτης είναι πως η αρχική βαθιά ανάσα που πήραν οι επενδυτές έδωσε στην συνέχεια την θέση της σε μία καθαρά καθοδική συνεδρίαση για όλους σχεδόν τους κλάδους στην Wall Street. Το ανοδικό ξεκίνημα της χθεσινής συνεδρίασης πήγε κυριολεκτικά χαμένο και δεν αποκλείεται να προκαλέσει σήμερα αντίστοιχες αρνητικές κινήσεις και στις υπόλοιπες μεγάλες διεθνείς αγορές.

Φαίνεται πως οι επενδυτές έχουν και άλλα πράγματα στο μυαλό τους και τα καλά αποτελέσματα της πλέον πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο δεν ήταν αρκετά για να τους ανοίξουν την όρεξή τους για σημαντικές αγορές μετοχών. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι έχουν στο μυαλό τους αλλά μπορούμε να κάνουμε μερικές υποθέσεις, πιθανολογώντας πως αυτά τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να τους απασχολούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2025. Για λόγους ευκολίας θα τα κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: αυτά που έχουν σχέση με την οικονομία, αυτά που έχουν άμεση σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη και αυτά που έχουν περισσότερο σχέση με την αγορά.

Όσον αφορά στην οικονομία, κυρίως στην αμερικανική, οι επενδυτές θα κοιτάζουν ταυτόχρονα προς διάφορες κατευθύνσεις προσπαθώντας να βγάλουν συμπεράσματα για ένα και μόνο πράγμα: την εξέλιξη στο μέτωπο των επιτοκίων. Οι ανακοινώσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, τον πληθωρισμό, την συμπεριφορά των καταναλωτών, τους δασμούς και άλλα παρόμοια ζητήματα θα τους δίνουν σήματα σχετικά με το θέμα που τους καίει. Καθώς μάλιστα έχει επαναρχίσει η επεξεργασία των διάφορων οικονομικών στατιστικών στοιχείων από τις αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, είναι βέβαιο πως σύντομα θα αρχίσει ο βομβαρδισμός μας με διάφορες σχετικές ανακοινώσεις για την προηγούμενη αλλά και την τρέχουσα περίοδο.

Χθες πήραμε μία πρώτη γεύση καθυστερημένων ανακοινώσεων, με την δημοσιοποίηση των στοιχείων για την αγορά εργασίας του μηνός Σεπτεμβρίου, τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει γνωστά την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου αλλά έπεσαν θύμα του κυβερνητικού shutdown. Παρά το γεγονός πως τα στοιχεία δεν είναι και τόσο πρόσφατα, οι επενδυτές έλαβαν υπόψη τους το γεγονός πως έδειξαν μία μικρή αύξηση του ποσοστού ανεργίας, κάτι που αμέσως ανέβασε κατά τι τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων αναφοράς στην συνεδρίαση της Fed της 10ης Δεκεμβρίου.

Αν τα υπόλοιπα επίσημα οικονομικά στατιστικά στοιχεία συνεχίσουν να παραπέμπουν σε αδυνάτισμα της οικονομίας και αύξηση της ανεργίας, τότε είναι βέβαιο πως οι αγορές θα θεωρήσουν πολύ πιο πιθανές τις μειώσεις επιτοκίων και λογικά αυτό θα είναι καλό για τις αγορές μετοχών και ομολόγων.

Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά όλες τις ειδήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τομέα, τις μεγάλες επενδύσεις, τη ζήτηση για τον σχετικό εξοπλισμό και για την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια, από όποια μεριά και αν προέρχονται. Θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους όχι μόνο στην (σχεδόν βέβαιη) πολύ μεγάλη ζήτηση αλλά και σε άλλα θέματα. Ένα σημαντικό είναι οι πιθανές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων, καθώς θα συνεπάγονται καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας των data centers ή άλλων κατασκευών, καθυστερήσεις στην έναρξη καταγραφής εσόδων από αυτά τα projects και θα σημαίνουν χρονική υστέρηση στην επίτευξη κερδοφορίας.

Αυτό θα γίνεται ιδίως στις εταιρείες που έχουν ήδη συνάψει υψηλό δανεισμό για την χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων. Για την ακρίβεια, αυτό γίνεται ήδη, όπως έχουμε δει στην περίπτωση της Oracle (ORCL NYSE) και της Coreweave (CRWV NASDAQ) όπου οι τιμές των ομολόγων που έχουν εκδώσει έχουν ήδη αρχίσει να υποχωρούν καθώς εκφράζονται αμφιβολίες για την αποδοτικότητα των επενδύσεων και την τελική κερδοφορία των επιχειρήσεων. Επίσης, με προσοχή θα παρακολουθούν και θα ξεκοκκαλίζουν τις διάφορες συμφωνίες που ανακοινώνονται προκειμένου να αντιληφθούν πόσο βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουν και το κατά πόσο έχουν «κυκλικά» χαρακτηριστικά (πάρα πολλές εταιρείες να εμπλέκονται συστηματικά μεταξύ τους στις συμφωνίες).

Εκτός αυτών, είναι βέβαιο πως πολλοί επενδυτές θα έχουν το νου τους και στις κρυπτοαγορές για να δουν αν τα κρυπτονομίσματα και ειδικά το Bitcoin θα καταφέρουν να ανακάμψουν χρηματιστηριακά. Μπορεί οι αγορές crypto να θεωρούνται από τους οπαδούς τους ανεξάρτητες των παραδοσιακών χρηματιστηρίων αλλά στην πραγματικότητα είναι πλέον πλήρως ενταγμένες, με τα σχετικά ETF να καθορίζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών τους και τις μετοχές που σχετίζονται με τον τομέα να έχουν χρηματιστηριακή αξία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως μία πιθανή περαιτέρω χειροτέρευση στο Bitcoin θα προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε χρηματιστηριακά χαρτοφυλάκια και σημαντική γενικότερη χρηματιστηριακή αναστάτωση. Κάτι άλλο το οποίο θα παρακολουθούν είναι και η πορεία του τομέα private credit δηλαδή των, ύψους αρκετών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δανείων που χορηγούνται εκτός τραπεζικού συστήματος. Για τα προβλήματα που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και προκαλούν μεγάλη ανησυχία, μας ενημέρωσε χθες ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος (Oι επιπτώσεις από το «κανόνι» της Renovo στην BlackRock | Liberal.gr).

Προφανώς, αυτά δεν θα είναι τα μόνα που θα ανησυχούν την Wall Street το επόμενο διάστημα, σίγουρα δεν πρόκειται να ξεχάσουν τα γεωπολιτικά προβλήματα και τους σε εξέλιξη πολέμους ούτε θα αγνοήσουν τις πιθανές εκπλήξεις από τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως τα επιτόκια και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι σίγουρα στην πρώτη γραμμή του σχετικού καταλόγου και οι σχετικές ειδήσεις και εξελίξεις θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την συμπεριφορά των επενδυτών.