Meta: Γιατί οι επενδυτές έχουν αρχίσει να κουράζονται από τις αλόγιστες δαπάνες της στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Meta, από κάθε άποψη, παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο την Τετάρτη. Τα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, φτάνοντας τα 7,25 δολάρια ανά μετοχή έναντι των εκτιμώμενων 6,69 δολαρίων.

Τα έσοδα, εν τω μεταξύ, ξεπέρασαν τα 50 δισ. δολάρια για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας. Παρόλα αυτά, οι μετοχές της εταιρείας υπέστησαν μεγάλη πτώση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Πέμπτης, καταγράφοντας πτώση άνω του 13% κατά την έναρξη των συναλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Quartz, αυτό πιθανώς οφείλεται στην ανακοίνωση ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, φτάνοντας τα 19,4 δισεκατομμύρια δολάρια - και ότι αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, φτάνοντας τελικά τα 72 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος (έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων που έφταναν τα 66 δισεκατομμύρια δολάρια) και ακόμη περισσότερα το 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής Μαρκ Ζάκερμπεργκ επιμένει ότι οι δαπάνες θα αξίζουν τον κόπο μακροπρόθεσμα, κάτι που επαναλαμβάνει εδώ και αρκετά τρίμηνα. Ωστόσο, οι επενδυτές φαίνεται να έχουν αρχίσει να κουράζονται από αυτό το ρεφρέν. Η Reality Labs της Meta έχασε άλλα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι ζημίες της από το 2020 να ξεπεράσουν τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου για αυτόν τον τομέα αναμένεται να είναι χαμηλότερα από τα νούμερα του 2024, λόγω της έλλειψης νέων ακουστικών VR.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών, φυσικά, αφορά τις προσπάθειες της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Zuckerberg προειδοποίησε ότι η Meta πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερη ισχύ από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, καθώς επιδιώκει την υπεριντελλέκτεια της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, είπε ότι η εταιρεία θα αυξήσει τις επενδύσεις στην κατασκευή των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης, αφού η αρχική παρτίδα των γυαλιών Meta Ray-Ban Display αξίας 799 δολαρίων έχει εξαντληθεί.

«Η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε μια σημαντικά μεγαλύτερη επένδυση σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί κερδοφόρα σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.