Κίνα: Κατηγορεί την Nvidia ότι παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό χώρο της χώρας

Η ρυθμιστική αρχή της κινεζικής αγοράς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας, η Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της χώρας, σημειώνοντας άλλο ένα πλήγμα για τον αμερικανικό κολοσσό των τσιπ.

Η σύντομη δήλωση της Κρατικής Διοίκησης για την Ρύθμιση της Αγοράς δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο η αμερικανική εταιρεία, γνωστή για τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και παιχνιδιών, ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους της Κίνας.

Τον Δεκέμβριο, η Κίνα ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την Nvidia για υποψίες παραβίασης του αντιμονοπωλιακού νόμου της χώρας, μια έρευνα που θεωρήθηκε ως αντίποινα για τους περιορισμούς που επέβαλε η Ουάσιγκτον στον κινεζικό κλάδο τσιπ.

Η κινεζική ρυθμιστική αρχή ανέφερε επίσης ότι η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ είναι ύποπτη για παραβίαση των δεσμεύσεων που ανέλαβε κατά την εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας σχεδιασμού τσιπ Mellanox Technologies, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπό όρους έγκριση της συμφωνίας το 2020.

Σύμφωνα με τον αντιμονοπωλιακό νόμο της Κίνας, στις εταιρείες μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα που κυμαίνονται από 1% έως 10% των ετήσιων πωλήσεών τους από το προηγούμενο έτος.

Η Κίνα απέφερε έσοδα 17 δισ. δολαρίων στην Nvidia κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 26 Ιανουαρίου, ή 13% των συνολικών πωλήσεων, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεσή της.

Στο μεταξύ, η μετοχή της Nvidia υποχωρεί 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση της κινεζικής ρυθμιστικής αρχής της αγοράς έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ και η Κίνα διεξάγουν εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα τσιπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατασκευάζει η Nvidia.

Ο βαθμός στον οποίο η Κίνα μπορεί να έχει πρόσβαση σε AI τσιπ τελευταίας τεχνολογίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία τριβής στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την τεχνολογική υπεροχή.

Η Nvidia, ο κορυφαίος κατασκευαστής AI τσιπ στον κόσμο, η τύχη του οποίου έχει εκτοξευθεί με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε και στη συνέχεια χαλάρωσε ορισμένους από τους πιο αυστηρούς περιορισμούς στις πωλήσεις προηγμένων τσιπ της εταιρείας στην Κίνα.

Ταυτόχρονα, η Κίνα επιθυμεί να απεξαρτήσει την τεχνολογική της βιομηχανία από τα αμερικανικά τσιπ.

Κινεζικές αρχές κάλεσαν εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Tencentκαι και ByteDance, σχετικά με τις αγορές τους του τσιπ H20 της Nvidia, ζητώντας τους να εξηγήσουν τους λόγους τους και εκφράζοντας ανησυχίες για κινδύνους που αφορούν τις πληροφορίες, σύμφωνα με πηγές τον περασμένο μήνα.

Επίσης τον περασμένο μήνα, η ρυθμιστική αρχή του κυβερνοχώρου της Κίνας κάλεσε εκπροσώπους της Nvidia να εξηγήσουν εάν το τσιπ H20, το οποίο η Nvidia σχεδίασε ειδικά για την Κίνα, ενέχει κινδύνους ασφαλείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα των Κινέζων χρηστών.