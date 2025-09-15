Κίνα: Κάμψη σε σημαντικούς οικονομκούς δείκτες τον Αύγουστο - Οι λόγοι της επιβράδυνσης

Η οικονομία της Κίνας έδειξε σημάδια πίεσης τον Αύγουστο, καθώς η υποτονική εγχώρια ζήτηση, οι αντιξοότητες από τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ και η παρατεταμένη ύφεση στον τομέα των ακινήτων επηρεάζουν αρνητικά διάφορους σημαντικούς δείκτες.

Οι λιανικές πωλήσεις, ένας σημαντικός δείκτης της κατανάλωσης, αυξήθηκαν κατά 3,4% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, υπολείπονται όμως της πρόβλεψης 3,82% σε δημοσκόπηση του παρόχου χρηματοοικονομικών δεδομένων Wind και σημειώνουν πτώση σε σχέση με την αύξηση 3,7% του Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (NBS).

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σε σύγκριση με 5,7% τον Ιούλιο, κάτω από την εκτίμηση της Wind για 5,75%.

Οι εθνικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 0,5% τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, υπολείπονται της πρόβλεψης της Wind για 1,29%, μετά από αύξηση 1,6% τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η επιβράδυνση ήταν αναμενόμενη, με την απώλεια δυναμικής να αντικατοπτρίζεται στην εξασθένιση των εξαγωγών, την εξασθένιση των επιπτώσεων των δημοσιονομικών επιδοτήσεων και τη συνεχιζόμενη ύφεση στον τομέα των ακινήτων, η οποία συνέχισε να επιβαρύνει την οικονομία και να αποθαρρύνει το καταναλωτικό κλίμα.

Το Πεκίνο έχει δώσει προτεραιότητα στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης φέτος, καθώς επιδιώκει να εξισορροπήσει την οικονομία και να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο των εντεινόμενων εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συγκρατημένες λιανικές πωλήσεις του Αυγούστου αντανακλούν τη μείωση της αύξησης των πωλήσεων οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικών ειδών, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι ο δείκτης μπορεί να «επιβραδυνθεί σημαντικά από τον Σεπτέμβριο και μετά, κυρίως λόγω των όλο και πιο δυσμενών επιδράσεων της βάσης».

Τα στοιχεία αυτά ακολούθησαν την έκθεση της περασμένης εβδομάδας ότι η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας είχε επιβραδυνθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών τον Αύγουστο.

Καθώς η προσωρινή ώθηση από την εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας εξασθένησε, οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά περισσότερο από 33% τον περασμένο μήνα, αν και οι αποστολές προς άλλες αγορές συνέχισαν να αυξάνονται.