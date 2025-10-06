Η JP Morgan αναβάθμισε τη σύστασή της για την Ευρωζώνη σε «overweight» από «neutral», σημειώνοντας ότι οι μετοχές της περιοχής έχουν καταστεί πιο ελκυστικές μετά από μήνες υποαπόδοσης και ενισχυμένης πολιτικής στήριξης.

Συγκεκριμένα, στρατηγικοί αναλυτές της JP Morgan, υπό την ηγεσία του Μίσλαβ Ματέγκα, τόνισαν: «Ήρθε η ώρα να γίνουμε αισιόδοξοι για τις μετοχές της Ευρωζώνης».

Ο δείκτης Euro Stoxx 50 υπολείπεται του S&P 500 κατά σχεδόν 18%, ωστόσο αυτή η σχετική υποαπόδοση θα μπορούσε να αποτελέσει επενδυτική ευκαιρία, σύμφωνα με τον Matejka.

Οι στρατηγικοί αναλυτές σημείωσαν ότι οι αποτιμήσεις στην ευρωζώνη παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με τις αμερικανικές, ενώ παράγοντες όπως τα νέα γερμανικά μέτρα στήριξης της οικονομίας και η βελτίωση της πιστωτικής ώθησης στην περιοχή θα μπορούσαν να ενισχύσουν το επενδυτικό κλίμα.

Παράλληλα, η επιβολή του δασμού 15% στα προϊόντα της ΕΕ έχει εξαλείψει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις ευρωπαϊκές μετοχές, όπως ανέφερε η J.P. Morgan.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία διατήρησε τη θετική της στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού τομέα, εκτιμώντας ότι η αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών θα ενισχύσει τις βιομηχανίες, τα δομικά υλικά και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Παρά την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, ο Ματέγκα υπογράμμισε ότι «οι αδυναμίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αγορές, καθώς οποιαδήποτε πίεση δεν αναμένεται να διαρκέσει».

Η JP Morgan προβλέπει ότι η αναμενόμενη άνοδος των εταιρικών κερδών και η αύξηση των επαναγορών μετοχών θα στηρίξουν τις πιο αισιόδοξες προοπτικές για την ευρωζώνη μέσα στο επόμενο έτος.

Η τράπεζα επανέλαβε τον στόχο της για το δείκτη Euro Stoxx 50 στις 5.800 μονάδες έως το τέλος του έτους, με το δείκτης να έχει ήδη ενισχυθεί κατά 10,4% από την αρχή του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.