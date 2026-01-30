Ιταλία: Σημαντικά πάνω από τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο τέλος του 2025

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκε η πορεία της ιταλικής οικονομίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε ένα θετικό σημάδι για το τρίτο μεγαλύτερο ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η εθνική στατιστική υπηρεσία (ISTAT) σε ετήσιο επίπεδο η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,8%, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,5%.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο το ιταλικό ΑΕΠ «έτρεξε» με ρυθμό 0,3% έναντι εκτίμησης των αναλυτών για ανάπτυξη κατά 0,2%.

«Συνολικά, τα σημερινά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά», ανέφερε η ING σε σημείωμά της. «Δεδομένου του τρέχοντος προφίλ ανάπτυξης που προβλέπουμε, η πρόβλεψή μας για μέση ανάπτυξη 0,8% το 2026 μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά συντηρητική».

Για το σύνολο του 2025. η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σημείωσε αύξηση 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν προσαρμόστηκε για τον αριθμό των εργάσιμων ημερών.

Στις 2 Μαρτίου η ISTAT θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για την αύξηση του περασμένου έτους, προσαρμοσμένα για τις μη εργάσιμες ημέρες, τα οποία είναι συγκρίσιμα με τον στόχο 0,5% της κυβέρνησης.

Πέρυσι υπήρχαν τρεις λιγότερες εργάσιμες ημέρες σε σχέση με το 2024, οπότε τα στοιχεία της 2ας Μαρτίου ενδέχεται να δείξουν χαμηλότερη ανάπτυξη από τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η ιταλική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο ετήσια ανάπτυξη 0,7% για το 2026.

Η αύξηση 0,3% σε τριμηνιαία βάση μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου ήταν αποτέλεσμα της υψηλότερης εγχώριας ζήτησης, η οποία υπερκάλυψε την αρνητική συμβολή των εμπορικών ροών, σύμφωνα με την ISTAT.