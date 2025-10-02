Ιταλία: Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 6% τον Αύγουστο

Το ποσοστό ανεργίας στην Ιταλία αυξήθηκε στο 6% τον Αύγουστο από το αναθεωρημένο προς τα κάτω 5,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT.

Το ποσοστό ανεργίας του Αυγούστου αντιστοιχεί στην πρόβλεψη του 6% που προέκυψε από έρευνα 9 αναλυτών.

Η ιταλική οικονομία έχασε 57.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, συμβάλλοντας στην ελαφρά αύξηση της ανεργίας. Η ανεργία των νέων, που μετρά τους αναζητούντες εργασία μεταξύ 15 και 24 ετών, αυξήθηκε πιο απότομα στο 19,3% από 18,6% τον Ιούλιο.

Το ποσοστό απασχόλησης, το οποίο παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη, μειώθηκε στο 62,6% τον Αύγουστο από 62,8% τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ, το «ποσοστό ανεργίας» - το οποίο μετρά τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία - αυξήθηκε ελαφρώς στο 33,3% από 33,2% τον προηγούμενο μήνα.