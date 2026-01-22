ΗΠΑ: Σταθερές οι καταναλωτικές δαπάνες - Τι «σηματοδοτούν» για τα επιτόκια της Fed

Ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) των ΗΠΑ παρέμεινε σταθερός μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, σε ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν σταθερές -αν και αυξημένες- προς το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Νοέμβριο.

Σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,7% τον Οκτώβριο και 2,8% τον Νοέμβριο.

Ο δομικός PCE -εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας- αυξήθηκε με τον ίδιο ρυθμό και στους δύο μήνες.

Όπως ανέφερε το investing.com, τα στοιχεία του έδειξαν επίσης ότι οι Αμερικανοί συνέχιζαν να δαπανούν με σταθερό ρυθμό. Οι καταναλωτικές δαπάνες, που αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα του συνολικού οικονομικού προϊόντος των ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Το ποσοστό του Νοεμβρίου ήταν σύμφωνο με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για 0,4%. Τον Οκτώβριο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,1%.

Τα στοιχεία αυτά ήταν μέρος μιας πληθώρας δεδομένων που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, τα οποία περιελάμβαναν τις επικαιροποιημένες τιμές του βασικού δείκτη PCE για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,9%, όπως είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.

Μια νέα μέτρηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ έδειξε επίσης ότι η αμερικανική οικονομία αυξήθηκε κατά 4,4% το τρίτο τρίμηνο, έναντι ενός προκαταρκτικού δείκτη 4,3% και 3,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Η ανοδική αναθεώρηση αντανακλούσε κυρίως αλλαγές στις εξαγωγές και τις επενδύσεις, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μια καθοδική μεταβολή στις καταναλωτικές δαπάνες.



Σύμφωνα με πρόβλεψη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,4% το τέταρτο τρίμηνο. Οι αναλυτές υποδηλώνουν ότι η αμερικανική οικονομία έχει σε μεγάλο βαθμό διχαστεί, με τους υψηλόμισθους να οδηγούν το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης, ενώ τα νοικοκυριά με χαμηλό έως μεσαίο εισόδημα αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed), η οποία πρόκειται να πραγματοποιήσει την τελευταία συνεδρίαση για την πολιτική της την επόμενη εβδομάδα, παρακολουθεί στενά αυτά τα σημεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης όταν λαμβάνει αποφάσεις για τα επιτόκια. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα σε ένα εύρος από 3,5% έως 3,75% μετά το τέλος της διήμερης συνάντησης στις 28 Ιανουαρίου.

Τους τελευταίους μήνες του περασμένου έτους, η Fed μείωσε επανειλημμένα το κόστος δανεισμού σε μια προσπάθεια να στηρίξει την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας.

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επιδόματα ανεργίας για πρώτη φορά ήταν μικρότερος από τον αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, αλλά παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη μέτρηση.

Για την εβδομάδα που έληξε στις 17 Ιανουαρίου, ο προκαταρκτικός αριθμός των εποχικά προσαρμοσμένων αρχικών αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας από το Υπουργείο Εργασίας ήταν 200.000, αυξημένος κατά 1.000 από το αναθεωρημένο επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας και κάτω από τις προσδοκίες της Wall Street για 209.000.

Εν τω μεταξύ, ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων, ο οποίος αποσκοπεί να λάβει υπόψη τις διακυμάνσεις στον εβδομαδιαίο αριθμό, μειώθηκε κατά 3,75 σε 201.500 - το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024.

Τα πρόσφατα στοιχεία έχουν οδηγήσει ορισμένους οικονομολόγους να υποδείξουν ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ βρίσκεται σε μια περίοδο χαμηλής δραστηριότητας προσλήψεων και περιορισμένων απολύσεων, καθώς οι επιθετικές εμπορικές και μεταναστευτικές πολιτικές του οροέδρου Ντόναλντ Τραμπ οδηγούν πολλές εταιρείες να αποφεύγουν σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δυναμικό τους.