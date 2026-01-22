ΗΠΑ: Οι καταναλωτικές επιπτώσεις των δασμών «αντακακλώνται» στην Procter & Gamble

Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Procter & Gamble εν μέσω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αναφέρθηκε την Πέμπτη το Quartz, έπειτα από τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της P&G.

Σημειώνεται πως οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 22,2 δισ. δολάρια, οριακά αυξημένες (1%) σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Οι οργανικές πωλήσεις ήταν ουσιαστικά στάσιμες, αφού η αύξηση των τιμών κατά 1% «ισοφαρίστηκε» από τη μείωση 1% στις συνολικές δαπάνες των καταναλωτών.

Η πτώση του όγκου των πωλήσεων ήταν αισθητή σχεδόν παντού. Οι οργανικές πωλήσεις των προϊόντων για μωρά, γυναικεία προϊόντα και προϊόντα φροντίδας της οικογένειας σημείωσαν πτώση 4%, ενώ οι πωλήσεις των προϊόντων περιποίησης και των προϊόντων φροντίδας υφασμάτων και σπιτιού παρέμειναν σταθερές.

Οι πωλήσεις των προϊόντων υγείας και ομορφιάς άντεξαν καλύτερα, χάρη στα προϊόντα και τις τιμές υψηλής ποιότητας.

Τα περιθώρια κέρδους είναι ο τομέας όπου η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη. Μόνο οι δασμοί μείωσαν τα περιθώρια κέρδους κατά 60 μονάδες βάσης, και η P&G αναμένει τώρα περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια σε δασμολογικά έξοδα μετά από φόρους για το οικονομικό έτος 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι δασμοί αποτελούν πραγματικό πρόβλημα για τον όμιλο, ένα πρόβλημα που η P&G δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει απλώς με την τιμολόγηση, χωρίς να χάσει ακόμη περισσότερο όγκο πωλήσεων. Είναι η παροιμιώδης κατάσταση «μεταξύ σφύρας και άκμονος».

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα κέρδη της P&G παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 5%, κυρίως λόγω των δαπανών αναδιάρθρωσης.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή — τα οποία δεν περιλαμβάνουν αυτές τις δαπάνες — παρέμειναν σταθερά στα 1,88 δολάρια.

Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους όσον αφορά την οργανική αύξηση των πωλήσεων, τα βασικά κέρδη και τις αποδόσεις μετρητών, υποδηλώνοντας ότι τα στελέχη είναι σίγουρα ότι η κατάσταση δεν θα επιδεινωθεί. Ωστόσο, δεν αναμένουν ούτε σημαντικές εξελίξεις.