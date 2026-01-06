ΗΠΑ: Ο Στίβεν Μίραν ζητά μειώσεις των επιτοκίων της Fed κατά 100 μονάδες βάσης μέσα στο 2026
AP Photo/Mariam Zuhaib

ΗΠΑ: Ο Στίβεν Μίραν ζητά μειώσεις των επιτοκίων της Fed κατά 100 μονάδες βάσης μέσα στο 2026

06/01/2026 • 23:42
06/01/2026 • 23:42
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Στίβεν Μίραν, είπε πως η Fed θα χρειαστεί να μειώσει τα επιτόκια κατά περισσότερο από ένα εκατοστιαίο σημείο το 2026, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική της τράπεζας περιορίζει την αμερικανική οικονομία.

«Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι η πολιτική είναι ουδέτερη. Πιστεύω ότι η πολιτική είναι σαφώς περιοριστική και εμποδίζει την ανάπτυξη της οικονομίας» είπε ο Μίραν σε συνέντευξη του στο Fox News.

 «Πιστεύω ότι μια μείωση άνω των 100 μονάδων βάσης θα είναι δικαιολογημένη φέτος» σημείωσε ο Μίραν.

Υπενθυμίζεται πως το τρέχον εύρος των επιτοκίων στις ΗΠΑ βρίσκεται στο 3,5%-3,75%, μετά και από τις τρεις μειώσεις στις οποίες προχώρησε η Fed εντός του 2025.

