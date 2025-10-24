ΗΠΑ: Νέα έρευνα για δασμούς κατά της Κίνας λόγω αθέτησης της «Phase One» συμφωνίας

Το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε νέα έρευνα για δασμούς κατά της Κίνας, λόγω της «προφανής αποτυχίας» της να τηρήσει τη «Phase One» συμφωνία που είχε υπογράψει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2020, με στόχο τον τερματισμό του πρώτου εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας.

Η νέα έρευνα για «άδικες εμπορικές πρακτικές», σύμφωνα με το Άρθρο 301 του Trade Act του 1974, δίνει στην κυβέρνηση Τραμπ ένα ακόμα εργαλείο για ενδεχόμενη αύξηση δασμών στις κινεζικές εισαγωγές. Η ανακοίνωση έρχεται μια ημέρα πριν από τον νέο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Κίνας για τον έλεγχο εξαγωγών σπάνιων γαιών, που ξεκινά το Σάββατο στην Κουάλα Λουμπούρ.

Η Phase One συμφωνία είχε ως στόχο την επαναζύγιση του εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την Κίνα να δεσμεύεται να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, βιομηχανικών αγαθών, ενέργειας και υπηρεσιών κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τουλάχιστον δύο χρόνια. Ωστόσο, το Πεκίνο δεν πέτυχε ποτέ τους στόχους αγορών, επικαλούμενο την πανδημία COVID-19 που ξέσπασε τον Ιανουάριο του 2020, όταν υπογράφηκε η συμφωνία.

Η ανακοίνωση της USTR σημειώνει επίσης ότι η Κίνα φαίνεται να μην τήρησε τις δεσμεύσεις της για αλλαγές σε πολιτικές πνευματικής ιδιοκτησίας, υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας, αγροτικά θέματα και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – ζητήματα που αποτέλεσαν τον πυρήνα των δασμών Τραμπ κατά των κινεζικών εισαγωγών κατά την πρώτη του θητεία.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί αρχικά στην εφαρμογή από την Κίνα των δεσμεύσεών της στη Phase One συμφωνία. Το κοινό καλείται να υποβάλει σχόλια από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου, ενώ δημόσια ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο Τζάμισον Γκριρ, εκπρόσωπος της USTR, δήλωσε: «Η έναρξη αυτής της έρευνας υπογραμμίζει τη βούληση της κυβέρνησης Τραμπ να κρατήσει την Κίνα πιστή στις δεσμεύσεις της, να προστατεύσει τους Αμερικανούς αγρότες, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους και καινοτόμους, και να δημιουργήσει μια πιο αμοιβαία σχέση εμπορίου προς όφελος του αμερικανικού λαού».

Η έρευνα θα μπορούσε επίσης να δώσει στη διοίκηση Τραμπ πρόσθετη νομική βάση για επαναφορά ορισμένων δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ καταρρίψει τους δασμούς που θεσπίστηκαν με βάση το International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Το δικαστήριο θα εξετάσει τις ενστάσεις κατά των δασμών που βασίζονται στο IEEPA – επί του παρόντος στο περίπου 30% για κινεζικά προϊόντα – στις 5 Νοεμβρίου.