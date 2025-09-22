ΗΠΑ: Έως και 11 οι υποψήφιοι διάδοχοι του Πάουελ για την ηγεσία της Fed

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να ολοκληρώσει τις συνεντεύξεις με 10 από τους 11 υποψηφίους για την αντικατάσταση του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), Τζέρομ Πάουελ, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Fed και των προέδρων των περιφερειακών τραπεζών.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι αναμένει να αρχίσει να περιορίζει τον κατάλογο των υποψηφίων μετά την επόμενη εβδομάδα και ότι ενδέχεται να υπάρχουν δύο ή τρεις τελικοί υποψήφιοι πριν προτείνει έναν υποψήφιο στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο του 2026.

Ο Μπέσεντ απέκλεισε και πάλι τον εαυτό του ως πιθανό πρόεδρο της Fed, επιλέγοντας να παραμείνει στο υπουργείο Οικονομικών. Δήλωσε ότι ο Τραμπ «με θέλει εκεί που είμαι και μου αρέσει εκεί που είμαι».