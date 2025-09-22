Στον κουβά η προσπάθεια αμφισβήτησης του ΑΕΠ από το ΠΑΣΟΚ

Σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ ανακάλυψε ξαφνικά την αξία του καθηγητή Τάσου Γιαννίτση. Ναι, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ το οποίο είχε υπονομεύσει ευθέως τον τότε υπουργό Εργασίας της κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη, όταν τον Απρίλιο του 2001 είχε παρουσιάσει μια σειρά σημαντικών και απολύτως απαραίτητων αλλαγών για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

Είχε προηγηθεί η εξ ίσου ανεπιτυχής προσπάθεια μεταρρύθμισης του 1997 με τη παρουσίαση της έκθεσης Σπράου -Τήνιου σε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος. Η Έκθεση προειδοποιούσε για την ωρολογιακή βόμβα του ασφαλιστικού και την ανάγκη άμεσης δράσης ενώ περιείχε την προφητική πρόβλεψη ότι, αν δεν προχωρήσουμε γρήγορα σε αλλαγές, θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος το 2010 να αποτελέσει έτος κρίσης για το ασφαλιστικό. Η αριστερή αντιπολίτευση μιλούσε τότε για «σχέδιο Πινοσέτ», για «μνημείο κοινωνικού δαρβινισμού», η Νέα Δημοκρατία για «λογιστική προσέγγιση και κοινωνική αναλγησία» και ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ για «καταστροφή της κοινωνικής ασφάλισης και των συνταξιούχων». Οι αντιδράσεις είχαν οδηγήσει την έκθεση Σπράου και Τήνιου στο περιθώριο και στην απαξίωση.

Δεν είχε καλύτερη τύχη η προσπάθεια Γιαννίτση. Οι διαπιστώσεις του, ότι η Ελλάδα είχε το τρίτο πιο άνισο συνταξιοδοτικό σύστημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και ότι η χώρα μας κατείχε τη δεύτερη θέση μεταξύ των 29 χωρών του ΟΟΣΑ σε ό,τι αφορούσε τα ποσοστά αναπλήρωσης των ομάδων ασφαλισμένων με υψηλά εισοδήματα, δεν είχαν συγκινήσει κανέναν.

Αντιθέτως, ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, είχε κάνει λόγο για «κυβερνητική ανευθυνότητα και προχειρότητα», τονίζοντας ότι «οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν είναι μόνοι τους στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή».

Ο τότε πρόεδρος του Συνασπισμού, Νίκος Κωνσταντόπουλος, είχε εκφράσει «την πλήρη αντίθεσή μας προς τα μέτρα της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό και την ανησυχία μας για την κοινωνική αβεβαιότητα, την αναστάτωση που τα μέτρα αυτά προκαλούν», ως λύση στο πρόβλημα, τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Στις 26 Απριλίου του 2001 είχε πραγματοποιηθεί από την πασοκοκρατούμενη ΓΣΕΕ μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την αντίθεσή τους στο «ασφαλιστικό σύστημα Πινοσέτ». Ακολούθησε και η οργίλη συγκέντρωση της «εργατικής Πρωτομαγιάς», με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Σημίτη να υποχωρήσει ατάκτως ανακοινώνοντας την απόσυρση του Σχεδίου Γιαννίτση. Την συνέχεια την γνωρίζουμε όλοι μας.

Μετά από 24 λοιπόν έτη, αυτό το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που είχε απαξιώσει και πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων την δουλειά του καθηγητή Τάσου Γιαννίτση, σήμερα χρησιμοποιεί ως πύρινη ρομφαία ένα πρόσφατο άρθρο του, σχετικά με το ελληνικό ΑΕΠ, για να μιλήσει για Greconomics, Greek Statistics και για αναξιοπιστία των στοιχείων του ΑΕΠ.

Τι ανακάλυψε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ; Ότι το 2024 ήταν μεγάλη η συμβολή των αποθεμάτων στον υπολογισμό του ΑΕΠ. Η οποία ξεπερνώντας το κανονικό 1,5%, υπερέβη το 4% του ΑΕΠ. Και ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η υπέρβαση η ελληνική οικονομία θα βρισκόταν σε ύφεση.

Το λαϊκίστικο ανεμοδούρι του ΠΑΣΟΚ, κτύπησε ξανά. Στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας αμφισβήτησης και δυσπιστίας, απέναντι τα οικονομικά στοιχεία που ως γνωστόν δεν ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά η EΛΣTAT. Η οποία με τη σειρά της ακολουθεί τους κανόνες της Eurostat.

Πράγματι το 2024 η αύξηση του ΑΕΠ βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα αποθέματα. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν αποτελεί ούτε αδυναμία της οικονομίας, ούτε συστημική στρέβλωση. Και κυρίως δεν αποτελεί παραπλανητική προσπάθεια της κυβέρνησης. H αύξηση των αποθεμάτων οφείλεται στο παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας, στη συνεχιζόμενη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, την πορεία των τιμών των πρώτων υλών, καθώς και σε άλλους παράγοντες.

«Τεχνική επεξήγηση» σχετικά με το θέμα, με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο έδωσαν σε εμάς στο Liberal οι καθηγητές Παναγιώτης Πετράκης και Παντελής Κωστής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εδώ.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, τόσο σε άρθρο του, όσο και στην ραδιοφωνική εκπομπή του Άρη Πορτσάλτε σήμερα το πρωί. Ο διοικητής της ΤτΕ εξήγησε ότι τα αποθέματα εξισορροπούν προσωρινά την απόκλιση των στοιχείων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όταν οριστικοποιούνται τα στοιχεία, τα αποθέματα κατανέμονται στα βασικά συστατικά στοιχεία της συνολικής ζήτησης. Και μάλιστα σύμφωνα με σχετική έρευνα που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος προκύπτει ότι από το 1995 μέχρι σήμερα το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ. Ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ γίνονται από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή την παραγωγή των τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) συν τους φόρους μείον τις επιδοτήσεις και ύστερα από την πλευρά της ζήτησης. Τα αποθέματα είναι υπολειμματικό στοιχείο και κατανέμονται μετά, όταν οριστικοποιούνται τα στοιχεία.

Η ΕΛΣΤΑΤ, από τη δική της πλευρά, αφού παρουσίασε εκτενώς την «τεχνική πλευρά» του θέματος που προέκυψε, ανακοίνωσε ότι γίνεται θόρυβος με λανθασμένα στοιχεία, στη βάση αναληθών παραδοχών. Και ότι η δημόσια συζήτηση για την οικονομία είναι απαραίτητη και χρήσιμη όταν βασίζεται σε δεδομένα και όχι σε ανέλεγκτες υποψίες, υπονοούμενα και συνωμοσιολογία.

Υπογραμμίζοντας ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να αμφισβητείται για πρώτη φορά το 2025 η θεσμική αρχιτεκτονική των εθνικών λογαριασμών, τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει ούτε μία επιφύλαξη στα στοιχεία της και χαίρει διεθνούς κύρους.