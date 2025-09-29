ΗΠΑ: Δασμούς και στις εισαγωγές επίπλων θα ανακοινώσει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές επίπλων, μετά την ανακοίνωση δασμών έως και 50% σε τέτοια αγαθά την περασμένη εβδομάδα.

«Θα επιβάλω σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας την απώλεια επιχειρήσεων στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 50% στα εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και νιπτήρες, μαζί με δασμό 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τη 1η Οκτωβρίου.

Οι εισαγωγικοί δασμοί θα καταστήσουν πιο δύσκολο για τις εταιρείες να συγκρατήσουν τις τιμές, ενώ στελέχη του κλάδου έχουν εκφράσει ανησυχίες για την έλλειψη παραγωγικής ικανότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Williams-Sonoma και της RH, παλαιότερα γνωστής ως Restoration Hardware, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τους υψηλότερους δασμούς σε πρόσφατες ανακοινώσεις κερδών.

Οι τιμές για τα πάντα, από τα ρούχα μέχρι τις τηλεοράσεις, έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς οι κατασκευαστές και οι λιανοπωλητές αγωνίζονται με το συνεχώς μεταβαλλόμενο τιμολογιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους των βασικών προϊόντων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.