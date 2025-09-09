Ινδία - ΕΕ: Επί τάπητος οι διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία με ορίζοντα το τέλος του έτους

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγουν εκ νέου εμπορικές διαπραγματεύσεις στο Νέο Δελχί αυτή την εβδομάδα, επιδιώκοντας να επιλύσουν τις διαφορές τους σχετικά με τα γεωργικά, γαλακτοκομικά και τα μη δασμολογικά εμπόδια, ώστε να τηρήσουν τη φιλόδοξη προθεσμία για μια συμφωνία ως το τέλος του έτους, ανέφεραν πηγές της ινδικής κυβέρνησης και της ΕΕ.

Το Νέο Δελχί επιδιώκει να εμβαθύνει τις παγκόσμιες συνεργασίες, από όταν ο Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50% τον περασμένο μήνα λόγω των αγορών πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία, πλήττοντας εξαγωγές όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, το δέρμα και τα χημικά.

Οι διαπραγματεύσεις, που επανεκκίνησαν το 2022, έχουν επιταχυνθεί από την επανεκλογή του Τραμπ. Και οι Βρυξέλλες, αντιμέτωπες με τους δασμούς του Τραμπ, έχουν επιταχύνει την προσπάθειά τους για εμπορικές συμμαχίες, σφραγίζοντας συμφωνίες με το Μεξικό και τις χώρες της Mercosur της Νότιας Αμερικής και εντείνοντας τις συνομιλίες με την Ινδία, την Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μια συμφωνία με την ΕΕ μπορεί επίσης να φέρει την Ινδία πιο κοντά στη Δύση, μετά την ανησυχία για την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής στην οποία παρευρέθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλοι ηγέτες.

«Οι συνομιλίες με την ΕΕ προχωρούν καλά», δήλωσε μια ινδική κυβερνητική πηγή, επικαλούμενη την τηλεφωνική επικοινωνία του Μόντι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την περασμένη εβδομάδα, όταν και οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να καταλήξουν σε συμφωνία φέτος.

Μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιηθεί 11 από τα 23 κεφάλαια που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, τα οποία καλύπτουν τα τελωνεία, το ψηφιακό εμπόριο, την πνευματική ιδιοκτησία, τον ανταγωνισμό, τις επιδοτήσεις, την επίλυση διαφορών και τα μέτρα κατά της απάτης, ανέφερε η πηγή.

Ωστόσο, παραμένουν σημεία τριβής.

Η Ινδία έχει αποκλείσει παραχωρήσεις στη γεωργία και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, επικαλούμενη τα μέσα διαβίωσης των αγροτών, ενώ η ΕΕ πιέζει για μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά της Ινδίας για αυτοκίνητα και αλκοολούχα ποτά.

Εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν διαφορές σχετικά με τους κανόνες προέλευσης, τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, τις εργασιακές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και αυτό που οι Βρυξέλλες θεωρούν περιοριστικές ινδικές εντολές ελέγχου ποιότητας που λειτουργούν ως μη δασμολογικά εμπόδια, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες πιέζουν επίσης το Νέο Δελχί για τις εκπτώσεις στις αγορές ρωσικού πετρελαίου, κάτι που, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της ΕΕ, υπονομεύει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ένα άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι ο φόρος άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ, ο οποίος θα επιβάλλει εισαγωγές έντασης άνθρακα, όπως χάλυβας και αλουμίνιο, από το 2026.

Ινδοί αξιωματούχοι το αποκαλούν συγκαλυμμένο εμπορικό φράγμα, ενώ οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι είναι κεντρικό στοιχείο της πολιτικής τους για το κλίμα.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να προσφέρουν ευελιξία στην εφαρμογή του, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.