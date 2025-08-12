«Ημερολόγιο» εμπορικού πολέμου: Τι έχει συμβεί στις 192 μέρες των δασμών του Τραμπ

Μετά από την παράταση της αναστολής των δασμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, το Reuters δημοσίευσε την Τρίτη το χρονολόγιο με τις βασικότερες εξελίξεις του εμπορικού πολέμου που «λάνσαρε» ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρχή του 2025.

Αναλυτικά:

1 Φεβρουαρίου - Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και το μεγαλύτερο μέρος του Καναδά και 10% στα προϊόντα από την Κίνα, απαιτώντας να περιορίσουν τη ροή φεντανύλης και παράνομων μεταναστών προς τις ΗΠΑ.

3 Φεβρουαρίου - Ο Τραμπ συμφωνεί σε 30ήμερη αναστολή της απειλής επιβολής δασμών στο Μεξικό και τον Καναδά, με αντάλλαγμα παραχωρήσεις σε θέματα συνόρων και καταπολέμησης του εγκλήματος. Οι ΗΠΑ δεν καταλήγουν σε αντίστοιχη συμφωνία με την Κίνα.

10 Φεβρουαρίου - Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο σε 25%.

3 Μαρτίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι δασμοί 25% στα προϊόντα από το Μεξικό και τον Καναδά θα τεθούν σε ισχύ από τις 4 Μαρτίου και διπλασιάζει τους δασμούς που σχετίζονται με το φαιντανύλιο σε όλες τις εισαγωγές από την Κίνα στο 20%.

6 Μαρτίου - Ο Τραμπ εξαιρεί τα προϊόντα από τον Καναδά και το Μεξικό στο πλαίσιο της βορειοαμερικανικής εμπορικής συμφωνίας για ένα μήνα.

26 Μαρτίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά.

2 Απριλίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει παγκόσμιους δασμούς με βάση το 10% σε όλες τις εισαγωγές και σημαντικά υψηλότερους δασμούς σε ορισμένες χώρες.

9 Απριλίου - Ο Τραμπ αναστέλλει τους περισσότερους από τους δασμούς που επιβλήθηκαν σε συγκεκριμένες χώρες λιγότερο από 24 ώρες νωρίτερα. Ο γενικός δασμός 10% σε σχεδόν όλες τις εισαγωγές των ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα από 104% σε 125%, που τέθηκαν σε ισχύ την προηγούμενη ημέρα, αυξάνοντας τους επιπλέον δασμούς στα κινεζικά προϊόντα σε 145%.

9 Μαΐου - Ο Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ ανακοινώνουν μια περιορισμένη διμερή εμπορική συμφωνία που διατηρεί τους δασμούς 10% στις βρετανικές εξαγωγές και μειώνει τους δασμούς στις βρετανικές εξαγωγές αυτοκινήτων.

12 Μαΐου - Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφωνούν να μειώσουν προσωρινά τους δασμούς. Στο πλαίσιο της 90ήμερης εκεχειρίας, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους επιπλέον δασμούς που επέβαλαν στις κινεζικές εισαγωγές στο 30%, ενώ οι δασμοί της Κίνας στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ θα μειωθούν από 125% σε 10%.

23 Μαΐου - Ο Τραμπ προειδοποιεί την Apple ότι θα αντιμετωπίσει δασμούς 25% εάν τα τηλέφωνα που πωλεί στις ΗΠΑ κατασκευάζονται εκτός της χώρας.

29 Μαΐου - Ομοσπονδιακό εφετείο αναστέλλει προσωρινά τους πιο δραστικούς δασμούς του Τραμπ, αναστέλλοντας προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου για να εξετάσει την έφεση της κυβέρνησης.

3 Ιουνίου - Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα που ενεργοποιεί αύξηση των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο στο 50%.

3 Ιουλίου - Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 20% σε πολλές εξαγωγές του Βιετνάμ, ενώ οι μεταφορτώσεις από τρίτες χώρες μέσω του Βιετνάμ θα επιβαρύνονται με φόρο 40%.

7 Ιουλίου - Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι πρόσθετοι υψηλότεροι δασμοί που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου. Σε επιστολές που έστειλε σε 14 χώρες, αναφέρει ότι θα περιλαμβάνουν δασμούς μεταξύ 25% και 40%.

10 Ιουλίου - Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 35% στις εισαγωγές από τον Καναδά τον Αύγουστο και σχεδιάζουν να επιβάλουν γενικούς δασμούς 15% ή 20% στους περισσότερους άλλους εμπορικούς εταίρους.

15 Ιουλίου - Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 19% στα προϊόντα από την Ινδονησία στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας.

22 Ιουλίου - Ο Τραμπ συνάπτει εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων στο 15%.

27 Ιουλίου - Οι ΗΠΑ καταλήγουν σε εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλοντας δασμό 15% στις εισαγωγές των περισσότερων προϊόντων της ΕΕ.

30 Ιουλίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 25% στα προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία και 50% στα περισσότερα προϊόντα της Βραζιλίας, με πιο ήπιες ποσοστώσεις για τομείς όπως τα αεροσκάφη, η ενέργεια και ο χυμός πορτοκαλιού.

Οι ΗΠΑ καταλήγουν σε συμφωνία με τη Νότια Κορέα, μειώνοντας τους προγραμματισμένους δασμούς στο 15%.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου δασμός 50% στους σωλήνες και τα καλώδια χαλκού.

31 Ιουλίου - Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλει εισαγωγικούς δασμούς που κυμαίνονται από 10% έως 41% σε 69 εμπορικούς εταίρους πριν από την προθεσμία της εμπορικής συμφωνίας.

Εκδίδει ξεχωριστό διάταγμα με το οποίο αυξάνει τους δασμούς επί των καναδικών προϊόντων που υπόκεινται σε δασμούς σχετικούς με τη φεντανύλη από 25% σε 35%.

Χορηγεί στο Μεξικό 90ήμερη αναστολή των υψηλότερων δασμών 30% επί πολλών προϊόντων, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας.

6 Αυγούστου - Ο Τραμπ επιβάλλει πρόσθετο δασμό 25% επί των προϊόντων από την Ινδία, αναφέροντας ότι η χώρα εισήγαγε άμεσα ή έμμεσα ρωσικό πετρέλαιο.

7 Αυγούστου - Οι υψηλότεροι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες μπαίνουν σε ισχύ, με αποτέλεσμα σημαντικοί εμπορικοί εταίροι όπως η Ελβετία, η Βραζιλία και η Ινδία να αναζητούν μια καλύτερη συμφωνία.

11 Αυγούστου - Ο Τραμπ παρατείνει την αναστολή των δασμών με την Κίνα για 90 ημέρες, αναστέλλοντας την επιβολή τριψήφιων δασμών έως τις 10 Νοεμβρίου. Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας εκδίδει παράλληλη αναστολή των επιπλέον δασμών.