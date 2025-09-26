«Ημερολόγιο» εμπορικού πολέμου: Πως έχουν εξελιχθεί οι δασμοί του Τραμπ μέσα στο 2025

Τις βασικότερες εξελίξεις αναφορικά με τους δασμούς που επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καταγράφει την Παρασκευή το Reuters, στον απόηχο των τελευταίων ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών «100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή πατενταρισμένο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία κατασκευάζει το φαρμακευτικό της εργοστάσιο στην Αμερική»

Πέρα από τα φάρμακα, ο Τραμπ ανακοίνωσε και την επιβολή δασμών 25% σε βαρέα φορτηγά, 50% σε ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου και 30% σε επικαλυμμένα έπιπλα, με έναρξη ισχύος από την 1η Οκτωβρίου.

Ακολουθούν οι βασικές ημερομηνίες στον εμπορικό πόλεμο του Αμερικανού προέδρου.

1 Φεβρουαρίου - Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από το Μεξικό και το μεγαλύτερο μέρος του Καναδά και 10% στα προϊόντα από την Κίνα, απαιτώντας να περιορίσουν τη ροή φαιντανύλης και παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ.

3 Φεβρουαρίου - Ο Τραμπ συμφωνεί σε 30ήμερη αναστολή της απειλής επιβολής δασμών στο Μεξικό και τον Καναδά, σε αντάλλαγμα για παραχωρήσεις σε θέματα συνόρων και καταπολέμησης του εγκλήματος. Οι ΗΠΑ δεν καταλήγουν σε τέτοια συμφωνία με την Κίνα.

10 Φεβρουαρίου - Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο σε ένα σταθερό 25%.

3 Μαρτίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι δασμοί 25% στα προϊόντα από το Μεξικό και τον Καναδά θα τεθούν σε ισχύ από τις 4 Μαρτίου και διπλασιάζει τους δασμούς που σχετίζονται με το φαιντανύλ σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές στο 20%.

6 Μαρτίου - Ο Τραμπ εξαιρεί τα προϊόντα από τον Καναδά και το Μεξικό στο πλαίσιο μιας βορειοαμερικανικής εμπορικής συμφωνίας για ένα μήνα.

26 Μαρτίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμό 25% για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά.

2 Απριλίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει παγκόσμιους δασμούς με βάση το 10% για όλες τις εισαγωγές και σημαντικά υψηλότερους δασμούς για ορισμένες χώρες.

9 Απριλίου - Ο Τραμπ αναστέλλει τους περισσότερους από τους δασμούς που επιβλήθηκαν σε συγκεκριμένες χώρες και που τέθηκαν σε ισχύ λιγότερο από 24 ώρες νωρίτερα. Ο γενικός δασμός 10% για σχεδόν όλες τις εισαγωγές στις ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ. Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αυξήσει τον δασμό στις κινεζικές εισαγωγές από το 104% που τέθηκε σε ισχύ την προηγούμενη ημέρα στο 125%, αυξάνοντας τους επιπλέον δασμούς στα κινεζικά προϊόντα στο 145%.

9 Μαΐου - Ο Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ ανακοινώνουν μια περιορισμένη διμερή εμπορική συμφωνία που διατηρεί τους δασμούς 10% στις βρετανικές εξαγωγές και μειώνει τους δασμούς στις βρετανικές εξαγωγές αυτοκινήτων.

12 Μαΐου - Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφωνούν να μειώσουν προσωρινά τους δασμούς. Στο πλαίσιο της 90ήμερης εκεχειρίας, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους επιπλέον δασμούς που επέβαλαν στις κινεζικές εισαγωγές στο 30%, ενώ οι δασμοί της Κίνας στις αμερικανικές εισαγωγές θα μειωθούν στο 10% από 125%.

23 Μαΐου - Ο Τραμπ προειδοποιεί την Apple ότι θα αντιμετωπίσει δασμό 25% εάν τα τηλέφωνα που πωλεί στις ΗΠΑ κατασκευάζονται εκτός της χώρας.

29 Μαΐου - Ομοσπονδιακό εφετείο επαναφέρει προσωρινά τους πιο δραστικούς δασμούς του Τραμπ, αναστέλλοντας την προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου για να εξετάσει την έφεση της κυβέρνησης.

3 Ιουνίου - Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα που ενεργοποιεί την αύξηση των δασμών για τον χάλυβα και το αλουμίνιο στο 50%.

3 Ιουλίου - Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 20% σε πολλές εξαγωγές του Βιετνάμ, ενώ οι μεταφορτώσεις από τρίτες χώρες μέσω του Βιετνάμ θα επιβαρύνονται με φόρο 40%.

7 Ιουλίου - Ο Τραμπ δηλώνει στο Truth Social ότι οι πρόσθετοι υψηλότεροι δασμοί που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου. Σε επιστολές που έστειλε σε 14 χώρες, δηλώνει ότι οι δασμοί θα κυμαίνονται μεταξύ 25% και 40%.

10 Ιουλίου - Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 35% στις εισαγωγές από τον Καναδά τον Αύγουστο και σχεδιάζουν να επιβάλουν γενικούς δασμούς 15% ή 20% στους περισσότερους άλλους εμπορικούς εταίρους.

15 Ιουλίου - Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 19% στα προϊόντα από την Ινδονησία στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας.

22 Ιουλίου - Ο Τραμπ συνάπτει εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων στο 15%.

27 Ιουλίου - Οι ΗΠΑ συνάπτουν εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλοντας δασμό 15% στις εισαγωγές των περισσότερων προϊόντων της ΕΕ.

30 Ιουλίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 25% στα προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία και δασμό 50% στα περισσότερα προϊόντα της Βραζιλίας, με πιο ήπιες ποσοστώσεις για τομείς όπως τα αεροσκάφη, η ενέργεια και ο χυμός πορτοκαλιού. Οι ΗΠΑ καταλήγουν σε συμφωνία με τη Νότια Κορέα, μειώνοντας τους προγραμματισμένους δασμούς στο 15%. Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου δασμός 50% για τους χαλκοσωλήνες και τα καλώδια.

31 Ιουλίου - Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει εισαγωγικούς δασμούς από 10% έως 41% σε 69 εμπορικούς εταίρους πριν από την προθεσμία της εμπορικής συμφωνίας. Εκδίδει ξεχωριστό διάταγμα που αυξάνει τους δασμούς για τα καναδικά προϊόντα που υπόκεινται σε δασμούς σχετικούς με το φαιντανύλιο στο 35%, από 25% προηγουμένως. Χορηγεί στο Μεξικό 90 ημέρες αναστολή από τους υψηλότερους δασμούς 30% σε πολλά προϊόντα, ώστε να δοθεί χρόνος για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας.

6 Αυγούστου - Ο Τραμπ επιβάλλει επιπλέον δασμό 25% στα προϊόντα από την Ινδία, λέγοντας ότι η χώρα εισήγαγε άμεσα ή έμμεσα ρωσικό πετρέλαιο.

7 Αυγούστου - Οι υψηλότεροι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες τίθενται σε ισχύ, με αποτέλεσμα σημαντικοί εμπορικοί εταίροι όπως η Ελβετία, η Βραζιλία και η Ινδία να αναζητούν μια καλύτερη συμφωνία.

11 Αυγούστου - Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία των δασμών με την Κίνα για άλλα 90 ημέρες, αναβάλλοντας την επιβολή τριψήφιων δασμών μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας εκδίδει παράλληλη αναστολή των επιπλέον δασμών.

21 Αυγούστου - Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ συνάπτουν μια συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο, η οποία ορίζει δασμούς 15% για τα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρώπη. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να μειώσει τον τρέχοντα δασμό 27,5% επί των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι Βρυξέλλες θα εφαρμόσουν μειώσεις δασμών επί των αμερικανικών προϊόντων.

25 Σεπτεμβρίου - Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς επί ενός ευρέος φάσματος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων δασμών 100% επί των επώνυμων φαρμάκων και 25% επί των βαρέων φορτηγών. Όλοι οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.