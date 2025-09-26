Ζεμενίδης: Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι πιο δύσκολη από ότι το παρουσίασε ο Τραμπ

Τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, εστιάζοντας στα εξοπλιστικά, την ενεργειακή διπλωματία και το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σχολίασε ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων ο κ. Ζεμενίδης τόνισε πως «η πώληση των F-35 είναι πιο δύσκολη από ότι το παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ».

Ο κ. Ζεμενίδης επισήμανε ότι η Τουρκία εδώ και χρόνια επιδιώκει δύο πράγματα: την αναβάθμιση των F-16 και την προμήθεια F-35. «Ο Τραμπ είπε ‘ναι’, όμως το θέμα είναι πιο περίπλοκο», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι για να προχωρήσει η συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 θα πρέπει να αποσυρθούν οι ρωσικοί πύραυλοι S-400. Όπως πρόσθεσε, υπάρχουν σενάρια είτε μεταφοράς τους στη Συρία είτε ακόμη και πώλησής τους πίσω στη Ρωσία, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αμερικανικές απαιτήσεις.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό σκέλος, ο κ. Ζεμενίδης τόνισε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, προωθώντας τις αμερικανικές εξαγωγές. «Για πρώτη φορά βλέπουμε μια ενεργειακή διπλωματία που στοχεύει να τραβήξει την Ευρώπη μακριά από τη Ρωσία», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα.

Σε ερώτηση για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο κ. Ζεμενίδης εμφανίστηκε απαισιόδοξος. «Παρά τις δεσμεύσεις που ακούγονται εδώ και δεκαετίες, καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί. Το ίδιο έργο το έχουμε δει ξανά και ξανά», τόνισε, υπενθυμίζοντας και την υπόσχεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Μπαράκ Ομπάμα το 2012, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.