Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου βρίσκονται σε τροχιά για ρεκόρ πλεονάσματος το επόμενο έτος, καθώς η αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται και η προσφορά αυξάνεται, δήλωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.



Σύμφωνα με το Bloomberg, τα αποθέματα πετρελαίου θα συσσωρευτούν με ρυθμό 2,96 εκατ. βαρελιών την ημέρα, ξεπερνώντας ακόμη και τη μέση συσσώρευση κατά τη διάρκεια του πανδημικού έτους 2020, σύμφωνα με στοιχεία από τη μηνιαία έκθεση του IEA. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος και του χρόνου αυξάνεται με λιγότερο από το μισό ρυθμό από αυτόν που παρατηρήθηκε το 2023.



Ταυτόχρονα, οι προμήθειες αυξάνονται ραγδαία. Ο συνασπισμός OPEC+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, έχει επιταχύνει την επανεκκίνηση της σταματημένης παραγωγής και ο IEA έχει ελαφρώς ενισχύσει τις προβλέψεις για την παραγωγή εκτός του ομίλου το 2026, με επικεφαλής την Αμερική.



«Τα ισοζύγια της αγοράς πετρελαίου φαίνονται όλο και πιο διογκωμένα, καθώς η προβλεπόμενη προσφορά υπερκαλύπτει κατά πολύ τη ζήτηση προς το τέλος του έτους και το 2026», ανέφερε ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι. «Είναι σαφές ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει για να ισορροπήσει η αγορά».



Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί περίπου κατά 12% φέτος, διαπραγματευόμενες κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, καθώς η αύξηση των προμηθειών τόσο από τον ΟΠΕΚ+ όσο και από τους ανταγωνιστές του συμπίπτει με την αυξανόμενη ανησυχία ότι ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.



Η υποχώρηση των τιμών προσφέρει κάποια ανακούφιση για τους καταναλωτές μετά από χρόνια πληθωρισμού και μια νίκη για τον Τραμπ, καθώς πιέζει για χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αλλά αποτελεί οικονομική απειλή για τις εταιρείες και τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο.