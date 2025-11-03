Η Xanadu Quantum Technologies εισάγεται στο Nasdaq μέσω SPAC συμφωνίας αξίας 3,6 δισ. δολαρίων

Η Xanadu Quantum Technologies θα εισαχθεί στο Nasdaq μέσω συγχώνευσης με την εταιρεία ειδικού σκοπού Crane Harbor Acquisition Corp σε μια συμφωνία αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το Reuters, η καναδική εταιρεία κβαντικών υπολογιστών αναμένει να αντλήσει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια μέσω της συμφωνίας SPAC, συμπεριλαμβανομένης ιδιωτικής επένδυσης 275 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημόσιες μετοχές.

Οι κβαντικοί υπολογιστές θεωρούνται ευρέως ότι έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν προβλήματα που ξεπερνούν τις δυνατότητες των κλασικών υπολογιστών. Η τεχνολογία έχει φτάσει φέτος από τη θεωρητική υπόσχεση και τα βασικά τεχνικά εμπόδια σε πρακτικούς εμπορικούς οδικούς χάρτες, με αυξημένο ενδιαφέρον από τεχνολογικούς «κολοσσούς» όπως η IBM, η Microsoft και η Google, η οποία ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα μια σημαντική πρόοδο σε αλγόριθμο.

Τον προηγούμενο μήνα, η αμερικανική τράπεζα JPMorgan Chase επίσης ανέφερε τους κβαντικούς υπολογιστές ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα qubits — τα βασικά δομικά στοιχεία των κβαντικών υπολογιστών — μπορούν να υπολογίσουν σε λίγα λεπτά τις αντιδράσεις τρισεκατομμυρίων ατόμων ή κυττάρων με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας τα ανεκτίμητα για ανακαλύψεις στη φαρμακευτική και επιστήμη υλικών. Οι κλασικοί υπερυπολογιστές εκτιμάται ότι θα χρειάζονταν χιλιάδες χρόνια για παρόμοιες εργασίες.

Ωστόσο, είναι επιρρεπείς σε σφάλματα που μπορούν γρήγορα να ακυρώσουν το χρήσιμο υπολογιστικό έργο ενός κβαντικού chip, προκαλώντας συζητήσεις στις κορυφαίες τάξεις της τεχνολογικής βιομηχανίας για την πρακτική τους εφαρμογή.

Πολλές εταιρείες κβαντικών υπολογιστών έχουν επιδιώξει να εισαχθούν στο χρηματιστήριο μέσω συγχωνεύσεων SPAC τα τελευταία χρόνια, παρακάμπτοντας τη χρονοβόρα διαδικασία IPO για να εισάγουν τις μετοχές τους.

Τον Σεπτέμβριο, η startup Infleqtion συμφώνησε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω συμφωνίας SPAC αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με εταιρεία ειδικού σκοπού υπό την ηγεσία του έμπειρου διαπραγματευτή του Wall Street, Μάικλ Κλάιν.

Οι SPAC είναι εταιρείες που αντλούν κεφάλαια μέσω IPO για να συγχωνευθούν με μια ιδιωτική εταιρεία και να την εισάγουν στο χρηματιστήριο.

Η Morgan Stanley λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την Xanadu, ενώ η JonesTrading ήταν σύμβουλος κεφαλαιαγορών για την Crane Harbor.