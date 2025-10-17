Η UBS αναβαθμίζει την παγκόσμια εκτίμηση μετοχών σε «ελκυστική» λόγω της ώθησης από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η UBS Global Wealth Management αναβάθμισε τη στάση της για τις παγκόσμιες μετοχές σε «ελκυστική», επικαλούμενη τις αναμενόμενες αυξήσεις παραγωγικότητας από τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το υποστηρικτικό πολιτικό περιβάλλον.

«Οι δομικές τάσεις παραμένουν σταθερές. Το κύμα στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ κορυφαίων παικτών στην Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει την εμπιστοσύνη μας σε έναν διαρκή κύκλο κεφαλαιουχικών δαπανών και μεγαλύτερη ορατότητα εσόδων», ανέφερε η UBS σε σημείωμά της την Πέμπτη.

Η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει πυροδοτήσει ένα κύμα σημαντικών συμφωνιών μεταξύ μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων της Silicon Valley τις τελευταίες εβδομάδες. Οι παγκόσμιες μετοχές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, οδηγούμενες από την αισιοδοξία ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ ξεκίνησε να μειώνει τα επιτόκια αρκετά νωρίς ώστε να αποφευχθεί ύφεση.

Ο δείκτης MSCI World .MIWO00000PUS, που κυριαρχείται από αμερικανικές μετοχές, έχει αυξηθεί περίπου 15,5% από τα χαμηλά του Απριλίου, ανακάμπτοντας μετά από μια πώληση που προκλήθηκε από φόβους ύφεσης μετά τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία ανέβασε επίσης τις αμερικανικές μετοχές σε «ελκυστικές» από «ουδέτερες», προσθέτοντας ότι η άνοδος έχει ακόμη περιθώρια. Η ανοδική πορεία της αμερικανικής αγοράς μετοχών έφτασε πρόσφατα τα τρία χρόνια, υποκινούμενη από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη και, πιο πρόσφατα, από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων.

Ωστόσο, οι ανησυχίες των επενδυτών για τις υψηλές αποτιμήσεις και τον κίνδυνο φούσκας έχουν αυξηθεί. Παράλληλα, η UBS ανέβασε τον στόχο της για το δείκτη - ορόσημο S&P 500 .SPX στις ΗΠΑ για το τέλος του 2025 στις 6.900 από 6.600, ευθυγραμμιζόμενη με μια σειρά αναθεωρήσεων προς τα πάνω από ανταγωνιστές, επικαλούμενη ανθεκτικά εταιρικά κέρδη και μια πιο ήπια στάση από τη Fed.

Ο τρέχων στόχος υποδηλώνει περίπου 4% περιθώριο ανόδου σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο του δείκτη στις 6.629,07 μονάδες.