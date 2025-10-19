Ο Ντόναλντ Τραμπ, προέτρεψε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε να «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμμορφωθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ επέμεινε για την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, επαναλαμβάνοντας ό,τι του είχε πει ο Πούτιν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την προηγουμένη, αποκαλύπτει η εφημερίδα που επικαλείται καλά πληροφορημένες για το θέμα πηγές.

Τελικά, η ουκρανική πλευρά κατόρθωσε να μεταστρέψει τον Τραμπ ώστε να υποστηρίξει το πάγωμα των σημερινών γραμμών του μετώπου, σύμφωνα με τους FT και έτσι ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο στην γραμμή μάχης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σημαντική τη θέση αυτή .

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να επαναλάβει το αίτημα για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Μόσχας. αλλά ο Τραμπ, φρέσκος από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, εμφανίσθηκε πρόθυμος για να κινηθεί προς μια ακόμη ειρηνευτική συμφωνία.

Στο τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν της Πέμπτης, ο Ρώσος πρόεδρος προσέφερε μικρές περιοχές επί της γραμμής του μετώπου στις νότιες περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια με αντάλλαγμα πολύ μεγαλύτερες ζώνες του Ντονμπάς που που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Πάντως, οι νέες απαιτήσεις της Μόσχας είναι μικρότερες από αυτές που είχε διατυπώσει το 2024 ζητώντας από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς, μαζί με τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό των πληροφοριών των Financial Times.

Η ουκρανική προεδρία δεν απάντησε ακόμη στην ερώτηση αν ο Τραμπ πίεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Μόσχας.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη να πραγματοποιήσουν δεύτερη σύνοδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, πιθανότατα στη Βουδαπέστη, μετά τη συνάντηση της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα που δεν οδήγησε σε πρόοδο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Πούτιν

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο ρώσος πρόεδρος «δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς», σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται πίεση» κατά της Μόσχας, δηλώνει στη συνέντευξη που δόθηκε τον Παρασκευή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να βάλει τέλος όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, αποστολές που αποδείχθηκαν δυσκολότερες από όσο ήλπιζε.

Αφού απέσπασε με πανηγυρισμούς μία συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία ετέθη σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και πλέον κρέμεται σε μία κλωστή, ο Τραμπ έβαλε ως στόχο να κάνει το ίδιο στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πίεσε για κατάπαυση των εχθροπραξιών κωφεύοντας στα αιτήματά του για ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη.

Παράλληλα, επανέλαβε τον διάλογο με τον Πούτιν και οι δύο τους συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Μία συνάντηση στην οποία, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο NBC, θέλει να συμμετάσχει: «Είμαι έτοιμος, είπα στον πρόεδρο: "είμαι έτοιμος"».

«Ήθελε να μάθει την άποψή μου», είπε διαβεβαιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τη συζητήσει με τον Πούτιν».

«Η άποψή μου είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, έχουμε ανάγκη από δύο πλευρές».

Αποκάλυψη Washington Post - Πούτιν σε Τραμπ: Θέλω τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ για να τερματιστεί ο πόλεμος

Υπενθυμίζεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Κίεβο να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ μιας στρατηγικά σημαντικής περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Washington Post.

Ο Πούτιν έχει προσπαθήσει ανεπιτυχώς να κατακτήσει την περιοχή για 11 χρόνια, αλλά αποτυγχάνει επανειλημμένα καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις το θεωρούν σημαντικό προπύργιο ενάντια στην προέλαση της Ρωσίας προς τα δυτικά.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντόνετσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από τις προηγούμενες απαιτήσεις που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στη συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε ότι θα ήταν διατεθειμένος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει κατακτήσει εν μέρει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, σε αντάλλαγμα για τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο ριζοσπαστική εδαφική αξίωση από αυτή που διατύπωσε τον Αύγουστο στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ. Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το χαρακτήρισαν ως πρόοδο, σύμφωνα με έναν από τους δύο ανώτερους αξιωματούχους, ο οποίος ενημερώθηκε για την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν.

Οι Ουκρανοί είναι απίθανο να το δουν με αυτόν τον τρόπο, είπε ο άλλος αξιωματούχος, ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι σε αντάλλαγμα για το τίποτα», είπε ο διπλωμάτης.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία να παραδώσει το Ντόνετσκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι η περιοχή είναι κυρίως ρωσόφωνη, ένα επίμονο επιχείρημα του Κρεμλίνου.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ιδιωτικά ότι αποδέχονται το γεγονός ότι η Ρωσία είναι πιθανό να διατηρήσει τον de facto έλεγχο του εδάφους που έχει καταλάβει και ότι ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους για να αποτρέψουν τη Ρωσία από την επανέναρξη του πολέμου