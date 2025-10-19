Αποκάλυψη Washington Post

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Κίεβο να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ μιας στρατηγικά σημαντικής περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Washington Post.

Ο Πούτιν έχει προσπαθήσει ανεπιτυχώς να κατακτήσει την περιοχή για 11 χρόνια, αλλά αποτυγχάνει επανειλημμένα καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις το θεωρούν σημαντικό προπύργιο ενάντια στην προέλαση της Ρωσίας προς τα δυτικά.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντόνετσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από τις προηγούμενες απαιτήσεις που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στη συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε ότι θα ήταν διατεθειμένος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει κατακτήσει εν μέρει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, σε αντάλλαγμα για τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο ριζοσπαστική εδαφική αξίωση από αυτή που διατύπωσε τον Αύγουστο στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ. Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το χαρακτήρισαν ως πρόοδο, σύμφωνα με έναν από τους δύο ανώτερους αξιωματούχους, ο οποίος ενημερώθηκε για την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν.

Οι Ουκρανοί είναι απίθανο να το δουν με αυτόν τον τρόπο, είπε ο άλλος αξιωματούχος, ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι σε αντάλλαγμα για το τίποτα», είπε ο διπλωμάτης.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία να παραδώσει το Ντόνετσκ κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι η περιοχή είναι κυρίως ρωσόφωνη, ένα επίμονο επιχείρημα του Κρεμλίνου.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ιδιωτικά ότι αποδέχονται το γεγονός ότι η Ρωσία είναι πιθανό να διατηρήσει τον de facto έλεγχο του εδάφους που έχει καταλάβει και ότι ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους για να αποτρέψουν τη Ρωσία από την επανέναρξη του πολέμου