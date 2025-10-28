Η OpenAI υπέγραψε νέα στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft, στο πλαίσιο της οποίας ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός αποκτά μερίδιο 27% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία εντάσσεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της OpenAI που χρειάστηκε σχεδόν έναν χρόνο διαπραγματεύσεων προκειμένου να καταρτιστεί και το οποίο άρει μια σημαντική αβεβαιότητα και για τις δύο εταιρείες ανοίγοντας τον δρόμο για να μετατραπεί η δημιουργός του ChatGPT σε καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση.

Με βάση τη νέα συμφωνία, η Microsoft θα αποκτήσει μερίδιο στην OpenAI αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων, όπως ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε κοινή ανακοίνωση την Τρίτη. Επιπλέον, η Microsoft θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης έως το 2032, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων που θα επιτύχουν το ορόσημο της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI), δηλαδή μοντέλων ικανών να εκτελούν ή να μαθαίνουν σχεδόν οποιαδήποτε γνωστική εργασία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο.

Η OpenAI είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους προσπαθώντας να αναδιαρθρώσει τη δομή της και να καταστεί μια πιο παραδοσιακή, κερδοσκοπική εταιρεία. Η Microsoft, που είχε επενδύσει στην εταιρεία περίπου 13,75 δισ. δολάρια, ήταν ο μεγαλύτερος εταίρος της κατασκευάστριας του ChatGPT.

«Η OpenAI ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, απλοποιώντας τη δομή της», δήλωσε ο Μπρετ Τέιλορ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI. «Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός διατηρεί τον έλεγχο του κερδοσκοπικού σκέλους, έχοντας πλέον άμεση πρόσβαση σε τεράστιους πόρους πριν την έλευση της AGI», πρόσθεσε.

Η μη κερδοσκοπική οντότητα της OpenAI, γνωστή ως OpenAI Foundation, πρόκειται επίσης να λάβει μετοχικό πακέτο αξίας περίπου 130 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο της εταιρικής αναδιάρθρωσης. Το ίδρυμα σχεδιάζει να επικεντρωθεί αρχικά στη χρηματοδότηση ερευνών που θα «επιταχύνουν τις ιατρικές ανακαλύψεις», μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η συμφωνία αλλάζει τις προοπτικές της εταιρείας, καθώς μέχρι πρόσφατα πολλοί στη Wall Street θεωρούσαν τη ρευστή σχέσης OpenAI–Microsoft ως σημαντική πηγή αβεβαιότητας για τον τεχνολογικό κολοσσό λογισμικού.