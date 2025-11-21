Μήνυμα για την ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για της ενίσχυσης του εμπορίου μεταξύ των κρατών της ΕΕ έστειλε την Παρασκευή η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας σε τραπεζικό συνέδριο στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Η Γαλλίδα αξιωματούχος είπε ότι το εξαγωγικό οικονομικό μοντέλο της ΕΕ έχει ανατραπεί από την προστατευτική στροφή σε παγκόσμιο επίπεδο, από τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έως τον έλεγχο της Κίνας στις σπάνιες γαίες.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Ένωση θα μπορούσε να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση αν διευκόλυνε το εμπόριο μεταξύ των 27 μελών της, αναφέροντας ως θετικό παράδειγμα την Ολλανδία, μία από τις πιο ανοιχτές οικονομίες της Ένωσης.

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι αν όλες οι χώρες της ΕΕ απλώς μείωναν τα εμπορικά εμπόδια τους στο ίδιο επίπεδο με αυτό της Ολλανδίας, τα εσωτερικά εμπόδια θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες για τα αγαθά και 9 ποσοστιαίες μονάδες για τις υπηρεσίες», δήλωσε η ίδια.

«Αν το κάναμε μόνο κατά ένα τέταρτο, θα ήταν αρκετό για να ενισχύσουμε το εσωτερικό εμπόριο ώστε να αντισταθμιστεί πλήρως ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών στην ανάπτυξη».

Στη συνέχεια, η κ. Λαγκάρντ υπογράμμισε πως τα εσωτερικά εμπόδια στις αγορές υπηρεσιών και αγαθών ισοδυναμούν με δασμούς περίπου 100% και 65% αντίστοιχα.

Αναφέρθηκε σε ευρείες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, από την εναρμόνιση των φόρων προστιθέμενης αξίας έως τη δημιουργία εταιρικού δικαίου σε επίπεδο ΕΕ, και πρότεινε ακόμη και διαρθρωτικές αλλαγές στη λειτουργία της Ένωσης, όπως ένα πλαίσιο προαιρετικής συμμετοχής γνωστό ως «28ο καθεστώς», όπως έχει περιγραφεί στις εκθέσεις του Μάριο Ντράγκι και του Ενρίκο Λέτα.

Η Λαγκάρντ εξήρε επίσης τις δημοσιονομικές δαπάνες, ιδίως στη Γερμανία, για την προστασία της οικονομίας και δήλωσε ότι η ΕΚΤ, η οποία μείωσε δραστικά τα επιτόκια το 2024-25, θα συμβάλει στο έργο αυτό.

Πληθωρισμός

Αναφερόμενη στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης και στα επιτόκια της ΕΚΤ, η επικεφαλής της ευρωτράπεζας επανέλαβε τη σταθερή «γραμμή» της Φρανκφούρτης για καθορισμό της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.

«Έχουμε μειώσει τα επιτόκια κατά 200 μονάδες βάσης από το υψηλότερο επίπεδό τους, και αυτό συμβάλλει όλο και περισσότερο στη χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης, γεγονός που βοηθά στη στήριξη της ζήτησης.

Θα συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την πολιτική μας ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο στόχο μας» είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ.