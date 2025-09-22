Η Κίνα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, παρά τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας κράτησε το βασικό επιτόκιο δανεισμού ενός έτους στο 3,0% και το πενταετές στο 3,5%, επιτόκια που επηρεάζουν τα περισσότερα δάνεια και τις στεγαστικές χορηγήσεις. Η τελευταία μείωση κατά 10 μονάδες βάσης είχε γίνει τον Μάιο.

Παρά την κίνηση της Fed, η κινεζική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο και το επταήμερο επιτόκιο αντίστροφης επαναγοράς, το κύριο επιτόκιο πολιτικής της. Η απόφαση συνάδει με τις προσδοκίες οικονομολόγων ότι το Πεκίνο θα αναβάλει μεγάλες κινήσεις τόνωσης, εν μέσω ράλι στο χρηματιστήριο και ανησυχιών για την οικονομική επιβράδυνση. Ο δείκτης CSI 300 ξεκίνησε με άνοδο προτού υποχωρήσει 0,24%, ενώ το υπεράκτιο γιουάν ενισχύθηκε στα 7,1161 έναντι του δολαρίου.

Τον Αύγουστο οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις 3,4% και η βιομηχανική παραγωγή 5,2%, δείκτες που καταδεικνύουν αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης, ενώ οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν και ο αποπληθωρισμός στις χονδρικές τιμές συνεχίζεται σχεδόν τρία χρόνια. Παράλληλα, η αύξηση των εξαγωγών περιορίστηκε στο 4,4%, επηρεασμένη από την πολιτική των ΗΠΑ και την εξασθένηση των προπαραγγελιών.

Ο Χονγκ Χάο, διευθύνων σύμβουλος και CIO της Lotus Asset Management, σημείωσε ότι η εστίαση του Πεκίνου μετατοπίζεται από τη διαχείριση κινδύνου στην ανάπτυξη. «Η Κίνα πρέπει να μειώσει τις μη παραγωγικές επενδύσεις και να σταματήσει την τροφοδοτούμενη από χρέος συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε, προβλέποντας νέα μέτρα τόνωσης. Η Barclays εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Κίνας θα αυξηθεί 4,5% το 2025 και αναμένει περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων και υποχρεωτικών αποθεματικών στο τέταρτο τρίμηνο για να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης περίπου 5%.