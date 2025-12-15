Η κάμψη στη βιομηχανική παραγωγή της Κίνας «φωνάζει» για μεταρρυθμίσεις

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής της Κίνας επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, ενώ οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν την χειρότερη επίδοση από τότε που η χώρα τερμάτισε απότομα τα αυστηρά μέτρα «μηδενικού COVID», υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για νέους μοχλούς ανάπτυξης εν όψει του 2026.

Με την εξασθένιση των επιδοτήσεων για την αντικατάσταση καταναλωτικών αγαθών από την κυβέρνηση του Πεκίνου, την παρατεταμένη κρίση στον τομέα των ακινήτων που επιβαρύνει τις δαπάνες των νοικοκυριών και τον κίνδυνο περαιτέρω αποπληθωρισμού των βιομηχανικών επενδύσεων, οι αξιωματούχοι έχουν στηριχθεί στις εξαγωγές για να στηρίξουν την ανάπτυξη.

Η στρατηγική αυτή φαίνεται πλέον όλο και πιο μη βιώσιμη, καθώς οι εμπορικοί εταίροι σε όλο τον κόσμο αντιδρούν έντονα στο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και επιδιώκουν να δημιουργήσουν εμπόδια στις εισαγωγές.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (NBS), σημειώνοντας τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Αύγουστο του 2024, επιβραδύνοντας από 4,9% τον Οκτώβριο. Δεν πέτυχε την πρόβλεψη για αύξηση 5,0% που προέβλεπε δημοσκόπηση του Reuters.

Οι λιανικές πωλήσεις, ένας δείκτης της κατανάλωσης, αυξήθηκαν κατά 1,3%, ο χαμηλότερος ρυθμός από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έθεσε τέλος στους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, πολύ κάτω από το 2,9% του Οκτωβρίου και τις προβλέψεις για αύξηση 2,8%.

«Οι ισχυρές εξαγωγές περιόρισαν την ανάγκη να ενισχυθεί η εγχώρια ζήτηση φέτος, και οι επιδοτήσεις για την αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων έχουν αρχίσει να εξαντλούνται», δήλωσε ο Ξου Τιαντσέν, ανώτερος οικονομολόγος της Economist Intelligence Unit.

«Νομίζω ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν στρέψει την προσοχή τους στο 2026, καθώς ο στόχος ανάπτυξης περίπου 5% φαίνεται εφικτός για φέτος, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνητρο για περαιτέρω τόνωση της οικονομίας».

Οι οικονομολόγοι λένε ότι η οικονομία έχει ξεπεράσει το σημείο στο οποίο περαιτέρω μέτρα τόνωσης θα μπορούσαν να προσφέρουν αποτελεσματική λύση.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέτρεψε την περασμένη εβδομάδα το Πεκίνο να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να λάβει μέτρα για τον τομέα των ακινήτων, καθώς περίπου το 70% του πλούτου των κινεζικών νοικοκυριών είναι δεσμευμένο σε ακίνητα.

Η επίλυση των προβλημάτων στον τομέα των ακινήτων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα κοστίσει το 5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ.

Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των νοικοκυριών, δήλωσε ο Φου Λινγκούι, εκπρόσωπος της τελωνειακής διοίκησης της Κίνας, σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση των στοιχείων.

Οι τιμές των νέων κατοικιών στην Κίνα σημείωσαν περαιτέρω πτώση τον Νοέμβριο.

Ο Φου πρόσθεσε ότι η ετήσια μείωση κατά 2,6% των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην πτώση κατά 15,9% των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την ίδια περίοδο. Οι κατασκευαστές αγωνίζονται να πείσουν τους επενδυτές ότι υπάρχουν αγοραστές για τα διαμερίσματά τους, τα οποία παραμένουν αδιάθετα ακόμη και σε μειωμένες τιμές.

Η Vanke, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων της Κίνας, σχεδιάζει να συγκαλέσει δεύτερη συνάντηση των ομολογιούχων αυτή την εβδομάδα, καθώς αγωνίζεται να αποφύγει την αθέτηση πληρωμών, μετά την απόρριψη από τους επενδυτές του σχεδίου του κρατικού δανειστή να αναβάλει την αποπληρωμή κατά ένα έτος.

Ο τομέας των ακινήτων αποτελούσε κάποτε το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κίνας.

Σε ένδειξη περαιτέρω πίεσης, οι ετήσιες πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 8,5%, η μεγαλύτερη πτώση σε 10 μήνες, μειώνοντας τις ελπίδες για ανάκαμψη στο τέλος του έτους σε έναν κλάδο που συνήθως σημειώνει ισχυρές πωλήσεις τους δύο τελευταίους μήνες του έτους.

«Η οικονομία επιβραδύνθηκε σε όλους τους τομείς τον Νοέμβριο, και οι αδύναμες λιανικές πωλήσεις ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτες», δήλωσε ο Ζανγκ Ζιγουέι, επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management. «Η πρόσφατη συρρίκνωση των επενδύσεων και η συνεχιζόμενη πτώση της αγοράς ακινήτων έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών».

Ακόμη και το φεστιβάλ αγορών της Ημέρας των Ελεύθερων, το οποίο φέτος διήρκεσε πέντε εβδομάδες, δεν κατάφερε να ενθουσιάσει τους καταναλωτές.