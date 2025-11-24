Η Γερμανία δεν «βλέπει» άμεσα οικονομική ανάκαμψη - Απρόσμενη πτώση στο επιχειρηματικό κλίμα τον Νοέμβριο 

Απρόσμενη επιδείνωση παρουσίασε για τον Νοέμβριο ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία που καταρτίζει το ινστιτούτο Ifo, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης προς το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 88,1 μονάδες έναντι 88,4 μονάδων τον Οκτώβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 88,5 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών διαμορφώθηκε στις 85,6 μονάδες έναντι 85,3 μονάδων τον Οκτώβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 85,5 μονάδες.

Ωστόσο, ο δείκτης προσδοκιών (για τους επόμενους 6 μήνες) υποχώρησε στις 90,6 μονάδες έναντι 91,6 μονάδων τον Οκτώβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 91,6 μονάδες.

Ο πρόεδρος του Ifo Κλέμενς Φουέστ σημείωσε ότι «οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση ως κάπως πιο θετική. Ωστόσο, δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει σύντομα ανάκαμψη», πρόσθεσε ο ίδιος με τις προοπτικές των κατασκευαστών να δέχονται «σημαντικό πλήγμα».

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, το Bloomberg κάνε λόγο για αμφιβολίες σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης να αποκαταστήσει την ανάπτυξη επενδύοντας σε υποδομές και άμυνα. Ενώ η Bundesbank και οι περισσότεροι άλλοι αναλυτές αναμένουν αύξηση της παραγωγής το τέταρτο τρίμηνο μετά από ένα ασταθές 2025, ορισμένοι έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς μείωσαν αυτό το μήνα τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη το επόμενο έτος σε λιγότερο από 1%, ενώ προειδοποίησαν ότι η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δαπάνες θα στοχεύουν σε πρόσθετες και παραγωγικές επενδύσεις. Διαφορετικά, η ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι βαθιές προκλήσεις και να αποκατασταθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θα μπορούσε να χαθεί, ανέφεραν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει η Γερμανία να τερματίσει τη μακρά περίοδο στασιμότητας το επόμενο έτος. Αν και οι αμερικανικοί δασμοί και η παγκόσμια αβεβαιότητα θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στους εξαγωγείς, η οικονομία θα πρέπει να επωφεληθεί από τις υψηλότερες επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση το επόμενο έτος, σημείωσε η Κομισιόν.