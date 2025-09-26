Η ΕΕ για τους δασμούς Τραμπ στις φαρμακευτικές: Πλαφόν 15% για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η Κομισιόν εξέδωσε την Παρασκευή ανακοίνωση σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών 100% τα επώνυμα ή πατενταρισμένα φαρμακευτικά προϊόντα που παράγονται εκτός ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να διασφαλίσουν άμεσα ότι ο δασμολογικός συντελεστής... που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται σε μέτρα βάσει του άρθρου 232 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία δεν θα υπερβαίνει το 15%».

Στην ανακοίνωση του τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο Τραμπ υποστήριξε πως μια νέα σειρά δασμών σε ένα ευρύ φάσμα εισαγόμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων δασμών 100% σε επώνυμα φάρμακα, που θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα, την 1η Οκτωβρίου.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής των νέων δασμολογικών ορίων για τις εισαγωγές των προϊόντων στις ΗΠΑ.