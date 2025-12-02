Προειδοποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι «φουσκωμένες» αποτιμήσεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Βρετανίας έστειλε την Τρίτη η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE).

Στην εξαμηνιαία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η Τράπεζα σημειώνει πως οι κίνδυνο αυξήθηκαν φέτος λόγω των υπερβολικών αποτιμήσεων των εταιρειών που επενδύουν στην AI.

«Οι παγκόσμιοι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και η σημαντική αβεβαιότητα στις παγκόσμιες μακροοικονομικές προοπτικές συνεχίζεται. Οι βασικές πηγές κινδύνου περιλαμβάνουν τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον κατακερματισμό των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών αγορών και τις πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους», πρόσθεσε η BoE.

Χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες

Ακόμα, η Τράπεζα χαλάρωσε την Τρίτη τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους δανειστές κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στο 13%, μειώνοντας το ποσό που πρέπει να διατηρούν σε αποθεματικό έναντι δυσμενών συνθηκών, σε μια ευνοϊκή κίνηση για τις τράπεζες που ήδη απολαμβάνουν υψηλά κέρδη.

Σύμφωνα με το Reuters, η αναθεώρηση του κεφαλαιακού της πλαισίου έδειξε ότι το σημείο αναφοράς για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις Tier 1 για τους δανειστές, που έχει οριστεί στο 14% από το 2015, θα μπορούσε να μειωθεί.

Το νέο επίπεδο του 13% περιλαμβάνει ένα υποκείμενο βέλτιστο επίπεδο 11%, συν 2 ποσοστιαίες μονάδες για να ληφθούν υπόψη τα εκκρεμή κενά και οι ελλείψεις στη μέτρηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.

Τα στελέχη των βρετανικών τραπεζών τις τελευταίες εβδομάδες είχαν εκφράσει την αισιοδοξία τους για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας αλλαγής, ειδικά μετά την δήλωση του στελέχου της της BoE, Σάρα Μπριντεν, νωρίτερα φέτος, ότι η κεντρική τράπεζα εξετάζει τρόπους για να απελευθερώσει τη χρήση του κεφαλαίου των τραπεζών.

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Πολιτικής (FPC) της BoE εξετάζει από τον Ιούλιο πιθανές αλλαγές στη δομή του κεφαλαίου, εν μέσω μιας ευρύτερης προσπάθειας της βρετανικής κυβέρνησης των Εργατικών να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ως προτεραιότητα των ρυθμιστικών αρχών.

«Δεδομένης της μείωσης του δείκτη αναφοράς της FPC, οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στη χρήση των κεφαλαιακών τους πόρων για τη χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε η BoE.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να χαλαρώσει τους κανόνες κεφαλαίου για τις μεγαλύτερες τράπεζες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται σχέδια για την απλούστευση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας.