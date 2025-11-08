Ο Αργεντινός υπουργός Οικονομίας, Λουίς Καπούτο, δήλωσε σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη ότι η χώρα σκοπεύει να επαναγοράσει κρατικά ομόλογα και να αρχίσει να ενισχύει τα συναλλαγματικά της αποθέματα, ακόμη κι ενώ το πέσο διαπραγματεύεται εντός του εύρους του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News το Σάββατο, το οποίο επικαλείται πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δεν προτίθεται να αφήσει το νόμισμα της Αργεντινής να κυμαίνεται ελεύθερα, αλλά θα το διατηρήσει εντός προκαθορισμένων ορίων, δήλωσε ο Καπούτο σε συνάντηση με περίπου 40 επενδυτές που διοργάνωσε η JPMorgan Chase την Παρασκευή, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Ο Καπούτο ενδέχεται να επιταχύνει τον ρυθμό προσαρμογής των ορίων διακύμανσης στο 1,5% μηνιαίως, ανάλογα με τον πληθωρισμό και τη ζήτηση για πέσο, ανέφερε το Bloomberg, προσθέτοντας ότι προς το παρόν τα ανώτατα και κατώτατα όρια του εύρους διαπραγμάτευσης αναπροσαρμόζονται κατά 1% τον μήνα, επιτρέποντας στο πέσο να υποτιμάται σταδιακά.

Ο υπουργός σχεδιάζει να παρουσιάσει την πλήρη πρόταση εντός 30 ημερών, η οποία θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τη συσσώρευση αποθεμάτων, την επαναγορά χρέους και ένα ομόλογο «χρέους για την εκπαίδευση», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, δήλωσε ότι η Αργεντινή ενδέχεται τελικά να μη χρειαστεί τραπεζικό δάνειο και ότι ο Μιλέι κάνει καλή δουλειά στην αναμόρφωση της ταλαιπωρημένης οικονομίας της χώρας.

Το κόμμα του Μιλέι πέτυχε άνετη νίκη στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, καθώς οι ψηφοφόροι του έδωσαν εντολή να συνεχίσει την αναδιάρθρωση της οικονομίας, η οποία περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα λιτότητας.



