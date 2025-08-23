Στις εξελίξεις αναφορικά με την επιτοκιακή πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αναφέρεται το Σάββατο το Bloomberg, στον απόηχο των όσων ανέφερε την Παρασκευή στο μεγάλο συνέδριο του Τζάκσον Χολ ο επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ.

Υπενθυμίζεται πως ο επικεφαλής της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μειώσεων επιτοκίων, χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορές οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως κατηγορηματικά «σημάδια» για συνεχιζόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Το Bloomberg ανέφερε πως ο Πάουελ φρόντισε να προειδοποιήσει για τους συνεχιζόμενους κινδύνους πληθωρισμού, λέγοντας ότι οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές καταναλωτή είναι «πλέον σαφώς ορατές» και ότι είναι πιθανό «η ανοδική πίεση στις τιμές από τους δασμούς να προκαλέσει μια πιο διαρκή δυναμική πληθωρισμού».

«Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν διττοί κίνδυνοι και ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις στην επιτροπή, νομίζω ότι ο ευκολότερος δρόμος είναι η αργή μείωση των επιτοκίων», δήλωσε ο Μάθιου Λουζέτι, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για τις ΗΠΑ.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία τον επόμενο μήνα, «με περαιτέρω μέτρα να εξαρτώνται περισσότερο από τα δεδομένα», πρόσθεσε.

Καμία δέσμευση

Μετά τη μείωση των επιτοκίων κατά ένα ολόκληρο εκατοστιαίο σημείο το περασμένο φθινόπωρο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα διατήρησαν σταθερά φέτος, λόγω ανησυχιών ότι οι δασμοί του Τραμπ θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τις πιέσεις στις τιμές. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Ωστόσο, καθώς οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας γίνονται πιο εμφανείς και με την παράταση του χρονοδιαγράμματος για τις αλλαγές στις τιμές που σχετίζονται με τους δασμούς, οι αξιωματούχοι πλησιάζουν σε μια μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κίνηση συμβιμβασμού.

Ο Πάουελ δεν δεσμεύτηκε για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις δηλώσεις του, στις οποίες ανέφερε ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μια «περίεργη ισορροπία» που οφείλεται στην αισθητή επιβράδυνση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης εργαζομένων.

Κατέστησε επίσης σαφές ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πώς θα επηρεάσουν τελικά οι δασμοί τον πληθωρισμό. Ωστόσο, έδειξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν τα επιτόκια πριν αποκτήσουν πλήρη σαφήνεια σχετικά με το ζήτημα αυτό.