Χωρίς τέλος η «περιδίνηση» για το bitcoin - Κοντά στα επίπεδα του «κραχ» του 2022

Καθίζησης συνέχεια για το bitcoin σημειώνεται την Παρασκευή, την ώρα που η αγορά των κρυπτονομισμάτωΝ συνεχίζει να δέχεται μαζικό sell-off εν μέσω των ανησυχιών των επενδυτών για την πορεία που θα ακολουθήσουν τα ψηφιακά assets τους επόμενους μήνες.

Μετά από τις 13:30 (ώρα Ελλάδας), το bitcoin υποχωρούσε 9,6% στα 83.028 δολάρια, πέφτοντας νωρίτερα και κάτω από τα επίπεδα των 82.000 δολαρίων -επίπεδα που είχε να καταγράψει από την αρχή του 2025,

Σύμφωνα με το Bloomberg, το bitcoin έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο της αξίας του μόνο μέσα στον Νοέμβριο – στη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Ιούνιο του 2022, όταν η κατάρρευση του TerraUSD πυροδότησε μια αλυσίδα πτωχεύσεων, που κορυφώθηκε με την κατάρρευσης του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX του Σαμ Μπάκμαν-Φριντ.

Όπως ανέφερε το Reuters, τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται συχνά από τους επενδυτές ως βαρόμετρο της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου και η απότομη πτώση δείχνει πόσο ευάλωτη έχει γίνει η διάθεση στην αγορά τις τελευταίες ημέρες.

«Αν αυτό λέει κάτι για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου συνολικά, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αρχίσουν να γίνονται πραγματικά πολύ άσχημα, και αυτό είναι το πρόβλημα τώρα», δήλωσε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της αγοράς CoinGecko, περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί από τη συνολική αγοραία αξία όλων των κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Η πτώση του bitcoin ήρθε απότομα και γρήγορα μετά από μια εξαιρετική πορεία φέτος που το ώθησε σε ρεκόρ υψηλό πάνω από 120.000 δολάρια τον Οκτώβριο, υποστηριζόμενο από ευνοϊκές ρυθμιστικές αλλαγές προς τα κρυπτονομίσματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αναλυτές λένε ότι η αγορά παραμένει «σημαδεμένη» από μια ρεκόρ πτώση των κρυπτονομισμάτων τον περασμένο μήνα, η οποία είδε πάνω από 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκκαθαρίσεις σε θέσεις με μόχλευση, καθώς οι «πανικοβλημένες» πωλήσεις και η χαμηλή ρευστότητα προκάλεσαν απότομες διακυμάνσεις.

«Η αγορά αισθάνεται λίγο αποσυντονισμένη, λίγο κατακερματισμένη, λίγο διαλυμένη, πραγματικά, από τότε που είχαμε αυτή την πώληση» είπε ο Σίκαμορ.