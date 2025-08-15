«Χαμηλές πτήσεις» για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, υποδηλώνοντας επιβράδυνση της δυναμικής των καταναλωτικών δαπανών ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον περασμένο μήνα, μετά από αύξηση 0,9% τον Ιούνιο, αναθεωρημένη από το προηγούμενο 0,6%, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή.

Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι οι λιανικές πωλήσεις, οι οποίες αντανακλούν κυρίως τα αγαθά και δεν προσαρμόζονται για τον πληθωρισμό, θα αυξάνονταν κατά 0,6%.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,92% σε ετήσια βάση, με την ετήσια αύξηση να επιβραδύνεται από 4,35% τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις μπορούν συχνά να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης της εμπιστοσύνης των Αμερικανών καταναλωτών στην ευρύτερη οικονομία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προσεγγίσει τις πιθανές μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, το κόστος εισαγωγών αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, περισσότερο από το 0,1% που αναμενόταν, ενώ το κόστος εξαγωγών αυξήθηκε μόλις 0,1%, επιβραδύνοντας από 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Η Fed έχει διατηρήσει το βασικό επιτόκιο διανυκτέρευσης στο τρέχον εύρος 5,25%-5,50% από τον περασμένο Ιούλιο, επικαλούμενη την αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό μετά την επιβολή δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ στις εισαγωγές από τους περισσότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας.

Αυτό έχει ενοχλήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ζητήσει μείωση των επιτοκίων, επικρίνοντας την προσεκτική προσέγγιση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζέρομ Πάουελ.

Τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις αρχές του μήνα, σε συνδυασμό με την ευνοϊκή έκθεση για τους καταναλωτικούς τιμές νωρίτερα την εβδομάδα, οδήγησαν την αγορά να προεξοφλήσει μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ιδίως μετά την πρόταση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι η Fed θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας σημαντικής μείωσης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.

Η δημοσίευση των τιμών παραγωγού την Πέμπτη, που ήταν υψηλότερες από το αναμενόμενο, αμβλύνει αυτές τις προσδοκίες και, ενώ εξακολουθεί να αναμένεται ευρέως μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, μια μεγαλύτερη μείωση έχει πλέον αποκλειστεί σε μεγάλο βαθμό.