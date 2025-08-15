Ανάλυση Reuters

Η κριτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την έρευνα της Goldman Sachs σχετικά με τους κινδύνους από τους δασμούς, ενδέχεται να οδηγήσει κάποιους αναλυτές στο να «μαλακώσουν» τις εκτιμήσεις τους, σύμφωνα με επενδυτές και ακαδημαϊκούς, αφήνοντας τους επενδυτές με λιγότερο αξιόπιστες πληροφορίες.

Οι εκτενείς αναλύσεις που παράγουν τράπεζες όπως η Goldman χρησιμοποιούνται από θεσμικούς επενδυτές, όπως τα hedge funds και διαχειριστές κεφαλαίων, για να καθορίσουν πώς θα κατανείμουν το κεφάλαιό τους. Τα σχόλια του Τραμπ, με τα οποία επιτέθηκε στη Goldman, στην ομάδα οικονομολόγων της και στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Σόλομον, κατηγορώντας τους για «λάθος πρόβλεψη», έχουν πυροδοτήσει συζήτηση στη Wall Street για τις πιθανές συνέπειες.

Σύμφωνα με πηγές της τραπεζικής βιομηχανίας, τα σχόλια του Τραμπ προκάλεσαν ανεπίσημες συζητήσεις μεταξύ των υπαλλήλων, ενώ εξετάστηκε πώς θα ενσωματώσουν κυβερνητικά δεδομένα μετά την απόφαση του προέδρου να απολύσει τον επικεφαλής του Bureau of Labor Statistics, ισχυριζόμενος – χωρίς στοιχεία – ότι τα δεδομένα ήταν πολιτικά χρωματισμένα. Ωστόσο, η τράπεζα δεν σκέφτεται να αλλάξει τη λειτουργία της έρευνας.

Ο Ντέιβ Ρόζενμπεργκ της Rosenberg Research τόνισε ότι «θα φανεί αν η έρευνα υποβαθμιστεί», ενώ ο Τζακ Άμπλιν της Cresset Capital σημείωσε ότι η αυτολογοκρισία των τραπεζών πλήττει κυρίως τους μικρότερους επενδυτές.

Η κριτική του Τραμπ αποτελεί παρέκκλιση από τα ιστορικά πρότυπα, καθώς οι πρόεδροι συνήθως αποφεύγουν να επικρίνουν ιδιωτικές εταιρείες. Ο Ντέιβιντ Μέρικλ, επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman, υπερασπίστηκε την έρευνα της τράπεζας στο CNBC, δεσμευόμενος να συνεχίσουν την παραγωγή αντικειμενικών αναλύσεων.

Ακαδημαϊκοί και αναλυτές επισημαίνουν ότι η φήμη και η ανεξαρτησία της Goldman Sachs και άλλων μεγάλων τραπεζών, όπως η JPMorgan, η Wells Fargo και η Morgan Stanley, είναι κρίσιμη για την αξιοπιστία τους. Αν η ανάλυση γίνει μεροληπτική υπό πολιτική πίεση, οι επενδυτές θα αντιμετωπίσουν αυξημένο ρίσκο και περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά.

Ουσιαστικά, η παρέμβαση του Τραμπ εγείρει ερωτήματα για το αν η Wall Street μπορεί να παραμείνει πλήρως ανεξάρτητη στην αξιολόγηση οικονομικών δεδομένων.