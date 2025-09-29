Χάμακ (Fed): Έως και το 2028 εκτός του στόχου ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Το στέλεχος της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και επικεφαλής της Fed Cleveland, Μπεθ Χάμακ, ανέφερε τη Δευτέρα πως ο πληθωρισμός στην αμερικανική οικονομία ενδέχεται να υποχωρήσει στον στόχο που έχει θέσει η τράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία ακόμα και εντός του 2028.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών η Fed προχώρησε σε μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προ ημερών, η πρώτη χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής εντός του 2025 ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνει τις πιέσεις για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Μιλώντας για τη νομισματική πολιτική της τράπεζας, η Χάμακ υποστήριξε πως η Fed χρειάζεται να διατηρήσει μια περιοριστική πολιτική, «δείχνοντας» πως δεν υποστηρίζει άμεσα τη μείωση των επιτοκίων της Fed.

Με τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ να διαμορφώνεται για τον Αύγουστο στο 2,7% και καθώς η πλειοψηφία των επενδυτών φαίνεται να προεξοφλεί μια νέα μείωση των επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο, η Χάμακ θέλησε να «κόψει» τις συγκεκριμένες προσδοκίες, εστιάζοντας στον πληθωρισμό.

Υπογράμμισε πως ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από τον στόχο για τον πληθωρισμό πιθανώς για τα επόμενα 1-2 χρόνια και πρόσθεσε «δεν θα φτάσουμε τον στόχο του 2% μέχρι το τέλος του 2027 ή την αρχή του 2028».