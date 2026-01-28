H SpaceX θέλει να ξεπεράσει κάθε ρεκόρ στα χρονικά των IPO, με αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων

Η SpaceX του Ίλον Μασκ «βλέπει» τα μέσα Ιουνίου ως την κατάλληλη στιγμή για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με δημόσια προσφορά (IPO), με στόχο την άντληση 50 δισ. δολαρίων που θα μπορούσε να φέρει την αποτίμηση της στα 1,5 τρισ. δολάρια, μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η IPO της SpaceX θα καταστεί -με διαφορά- η μεγαλύτερη IPO στα χρονικά, αφήνοντας πίσω της την IPO της Saudi Aramco που είχε φτάσει τα 29 δισ. δολάρια το 2019.

Σύμφωνα με τους FT, ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, πραγματοποιεί επαφές με υφιστάμενους ιδιώτες επενδυτές από τα μέσα Δεκεμβρίου, προκειμένου να διερευνήσει την πιθανότητα δημόσιας προσφοράς μετοχών στα μέσα του 2026.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η SpaceX έχει επιλέξει τέσσερις τράπεζες της Wall Street για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην είσοδό της στην αγορά.