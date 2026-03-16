Goldman Sachs: Κίνδυνος για πτώση έως και 20% στον S&P 500 λόγω της πετρελαϊκής κρίσης

Η Goldman Sachs αναφέρει ότι οι σοβαρές διακοπές στον εφοδιασμό πετρελαίου μπορούν να ωθήσουν τον δείκτη S&P 500 σε σχεδόν 5.400 φέτος, ή περίπου 19% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα.

Υπενθυμίζεται πως ο δείκτης έκλεισε στις 6.632,19 μονάδες την Παρασκευή.

Σε ένα σενάριο όπου υπάρχει ένα «μέτριο» σοκ οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, η Goldman αναμένει ότι ο δείκτης θα πέσει στις 6.300, σχεδόν κάτω από 5% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η έκρηξη των επενδύσεων σε Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να αντισταθμίσει την αντίσταση από τη συγκρατημένα ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα, πρόσθεσε η χρηματιστηριακή εταιρεία.

Εκτός της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η Goldman αναμένει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επηρεάσει τις αποτιμήσεις των δεικτών.

Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα της ΤΝ, η Goldman μείωσε την αναλογία προθεσμιακής τιμής προς κέρδη (PE) του S&P 500 στο τέλος του έτους στο 21 από 22 νωρίτερα.

Σε σενάρια όπου η ανάπτυξη είναι «μέτρια» και το σοκ προσφοράς πετρελαίου «σοβαρό», ο λόγος PE μπορεί να πέσει σε 19 και 16, αντίστοιχα, πρόσθεσε η χρηματιστηριακή εταιρεία.

«Η βασική προοπτική για τις αμερικανικές μετοχές παραμένει εποικοδομητική, αλλά ο πόλεμος στο Ιράν προσθέτει στον καθοδικό κίνδυνο που δημιουργούν οι αυξημένες αποτιμήσεις», δήλωσε η Goldman ενώ διατήρησε την πρόβλεψή της για το τέλος του έτους για τον δείκτη αναφοράς στις 7.600.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Goldman δήλωσε ότι βλέπει βραχυπρόθεσμους «διορθωτικούς κινδύνους» για τις παγκόσμιες μετοχές λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών, διαταραχών της τεχνητής νοημοσύνης και αυξημένων αποτιμήσεων.