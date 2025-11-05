Η Wall Street προετοιμάστηκε για αλλαγές με την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστή, Ζόχραν Μαμντάνι, ως δημάρχου της Νέας Υόρκης την Τρίτη, ένα αποτέλεσμα που αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην καρδιά του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως αναφέρει σε εκτενή ανάλυσή του το Reuters, καθώς οι χρηματοδότες ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική ελκυστικότητα της πόλης.

Οι επενδυτές που παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα των εκλογών για κυβερνήτες σε άλλες πολιτείες ανέλυαν επίσης τις νίκες των Δημοκρατικών υποψηφίων, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως απόδειξη της ανανεωμένης δύναμης του κόμματος έναντι των Ρεπουμπλικάνων του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους. Στη Βιρτζίνια, η Δημοκρατική Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ κέρδισε εύκολα τις εκλογές για κυβερνήτης, γινόμενη η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται σε αυτή τη θέση. Και στο Νιου Τζέρσεϊ, η Δημοκρατική Μίκι Σέριλ κέρδισε επίσης τις εκλογές για κυβερνήτης με μεγάλη διαφορά.

«Η νίκη του Μαμντάνι θα είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα και θα δούμε πόσο θα προσπαθήσει να αλλάξει πραγματικά τη Νέα Υόρκη και πώς θα γίνει αποδεκτός», δήλωσε ο Τιμ Γκρισκέι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου στην Ingalls & Snyder στη Νέα Υόρκη. Εξετάζοντας συνολικά τις εκλογές στη Νέα Υόρκη και τις νίκες των Δημοκρατικών στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, ο Γκρισκέι δήλωσε: «Είναι μια αρκετά ισχυρή εντολή κατά της κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον».

Ο Μαμντάνι εστίασε την εκστρατεία του στην οικονομική προσιτότητα. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει πάγωμα των ενοικίων για διαμερίσματα με σταθερό ενοίκιο, δωρεάν λεωφορειακή συγκοινωνία, καθολική φροντίδα παιδιών και δημοτικά παντοπωλεία. Οι πολιτικές του περιλαμβάνουν επίσης αύξηση των φόρων για τους πλουσιότερους της Νέας Υόρκης και αύξηση του φόρου εταιρειών, προκαλώντας ανησυχίες στην οικονομική κοινότητα ότι η ανταγωνιστικότητα της πόλης θα υποστεί πλήγμα.

Αν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν έχει άμεση εποπτεία επί της Wall Street, η θέση του καθορίζει την αντίληψη για το αν η πόλη είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις.

Ενώ πολλοί επενδυτές και χρηματοδότες δηλώνουν ότι μπορούν να κατανοήσουν τα ζητήματα οικονομικής προσιτότητας που έθεσε ο Μαμντάνι, εξέφρασαν ευρείες επιφυλάξεις σχετικά με τις φορολογικές του πολιτικές.

«Όταν εξετάζω τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη και όταν ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στη Νέα Υόρκη κοστίζει 5.000 δολάρια το μήνα, αυτό είναι μη βιώσιμο», δήλωσε ο Φιλ Μπλανκάτο, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Osaic στη Νέα Υόρκη, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών.

«Και ανεξάρτητα από το αν η ρητορική γύρω από το τι μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει είναι αληθινή ή όχι, αυτός είναι ο λόγος για αυτό το είδος... νίκης στη Νέα Υόρκη. Αλλά όταν σκέφτεσαι την αύξηση των φόρων σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, σε επίπεδο εταιρειών... αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο».

Κάποιοι ελπίζουν ότι ο Μαμντάνι θα μετριάσει τις θέσεις του ή θα αντιμετωπίσει εμπόδια στην προσπάθειά του να επιτύχει ορισμένους από τους στόχους του.

«Η νίκη του Μαμντάνι είναι ένας κίνδυνος που παρακολουθώ για το 2026», δήλωσε ο Ντιν Λιούλκιν, διευθύνων σύμβουλος της Cardiff, μιας ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας και δανειστή μικρών επιχειρήσεων στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, πριν από την προκήρυξη των εκλογών.

«Η πραγματική πολιτική συχνά αποδεικνύεται πολύ πιο ήπια από τη ρητορική της εκστρατείας, αλλά αν άλλες μεγάλες πόλεις ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο, οι αγορές ενδέχεται να αρχίσουν να τιμολογούν περισσότερους φορολογικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους», δήλωσε ο Λιούλκιν.

Οι επικεφαλής της Wall Street εστιάζουν όλο και περισσότερο στο πώς να συνεργαστούν μαζί του. Πράγματι, ο Μαμντάνι έχει συνεργαστεί άμεσα με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου. Μίλησε με διευθύνοντες συμβούλους σε συναντήσεις που διοργάνωσε η Partnership for New York City, της οποίας τα μέλη περιλαμβάνουν τράπεζες της Wall Street, εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και δικηγορικά γραφεία, σύμφωνα με την Κάθριν Γουάιλντ, διευθύνουσα σύμβουλο της οργάνωσης.

Ο Γιασέρ Σαλέμ, διευθύνων σύμβουλος της OneNYC, μιας ανεξάρτητης επιτροπής δαπανών που υποστηρίζει τον Μαμντάνι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συγκροτεί ένα συμβουλευτικό συμβούλιο επιχειρηματικών ηγετών για να συνεργαστεί με τον Μαμντάνι αν επικρατήσει.

Η εκπρόσωπος του Μαμντάνι Ντόρα Πέκετς, δήλωσε ότι το πρόγραμμα προσιτότητας του εκλεγμένου δημάρχου είναι καλό για την οικονομία, καθώς η παροχή παιδικής φροντίδας θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, με τους υπαλλήλους να είναι πρόθυμοι να παραμείνουν στις θέσεις τους και να έχουν υψηλότερη ποιότητα ζωής.

«Είναι σημαντικό να έχουμε υψηλή ποιότητα ζωής για τους Νεοϋορκέζους, ώστε να θέλουν να συνεχίσουν να ιδρύουν επιχειρήσεις εδώ», δήλωσε η Πέκετς.

Ορισμένοι βαρυσήμαντοι παράγοντες του χρηματοοικονομικού τομέα επένδυσαν χρήματα σε προσπάθειες να νικήσουν τον Μαμντάνι, μεταξύ των οποίων οι γνωστοί επενδυτές Μπιλ Άκμαν και Νταν Λεμπ. Ο κύριος αντίπαλος του Μαμντάνι ήταν ο Άντριου Κουόμο, ο πρώην Δημοκρατικός κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ο οποίος κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Κάποιοι θεωρούσαν απίθανο ο Μαμντάνι να επιτύχει δραστικές αλλαγές. Οι ανησυχίες που συνδέονται με τη νίκη του Μαμντάνι είναι «κάπως υπερβολικές», δήλωσε ο Πίτερ Καρντίλο, επικεφαλής οικονομολόγος της Spartan Capital Securities στη Νέα Υόρκη, πριν από την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ο Καρντίλο πιστεύει ότι ο Μαμντάνι θα αντιμετωπίσει εμπόδια όταν προσπαθήσει να εφαρμόσει ορισμένες από τις προτάσεις του.

Άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ άλλων στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, θεωρήθηκαν καθοριστικές για να κατανοήσουμε πώς σκέφτονται οι Αμερικανοί για την τρέχουσα αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης και ποιο πολιτικό κόμμα φέρει την ευθύνη.

Εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο έστω και μιας από τις δύο Βουλές του Κογκρέσου το επόμενο έτος, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «αδιέξοδο» στην Ουάσιγκτον, το οποίο θα μπορούσε να κάνει τη χάραξη πολιτικής πιο προβλέψιμη.

Επί του παρόντος, οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν την προεδρία και την πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο ιστότοπος στοιχημάτων Polymarket δείχνει 72% πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν τη Βουλή το επόμενο έτος.

Αναλυτές της Deutsche Bank ανέφεραν σε ερευνητική τους έκθεση την Τετάρτη ότι οι εκλογές έδωσαν ένα πρώιμο σημάδι «αντίστροφης τάσης έναντι του κυβερνώντος κόμματος εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών σε ένα χρόνο, ακόμη και αν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τις πολιτειακές στις ομοσπονδιακές εκλογές».

Ο Jamie Cox, διευθύνων εταίρος της Harris Financial Group, δήλωσε ότι οι εκλογές ήταν «ένα πολύ μεγάλο ξύπνημα για τους Ρεπουμπλικάνους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών».