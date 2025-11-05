Με σφυροδρέπανο ο Μαμντάνι στο εξώφυλλο της New York Post

Η νίκη του δημοκράτη σοσιαλιστή, Ζόχραν Μαμντάνι, που εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης πρωταγωνιστεί σήμερα στα αμερικανικά ΜΜΕ, με τις αντιδράσεις και τα σχόλια να ποικίλουν.

Τα προοδευτικά μέσα υποδέχθηκαν την εκλογή του ως «ιστορική καμπή» για τη Νέα Υόρκη, ενώ τα συντηρητικά δίκτυα από την άλλη, στάθηκαν κυρίως στις «ριζοσπαστικές του θέσεις», προειδοποιώντας ότι ο ίδιος πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις στη διαχείριση μιας πόλης με βαθιές κοινωνικές ανισότητες και αυξημένα ποσοστά εγκληματικότητας.

Συγκεκριμένα, η New York Post «καλωσόρισε» τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, με ένα εξώφυλλο το οποίο εμφανίζει τον Μαμντάνι με σφυροδρέπανο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την πόλη «Κόκκινο Μήλο», χαρακτηρίζοντας τον μεταξύ άλλων «ακροαριστερό πολιτικό».

Tomorrow's cover: Zohran Mamdani wins 2025 NYC mayoral election https://t.co/HwAuNmCFtL pic.twitter.com/nshFKpcvLE — New York Post (@nypost) November 5, 2025

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος, Ζόχραν Μαμντάνι αναδεικνύεται νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μετά από μία από τις πιο εντυπωσιακές και απρόβλεπτες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.Ο Μαμντάνι, νεαρός εκπρόσωπος της προοδευτικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφασισμένος αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, συγκέντρωσε 60,2% των ψήφων, σηματοδοτώντας μια μεγάλη νίκη.

Η εκλογή του αποτελεί ιστορικό ορόσημο: θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος Νοτιοασιάτης που καταλαμβάνει το αξίωμα και ένας από τους νεότερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης. Η πολιτική του άνοδος υπήρξε ραγδαία – από βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης επί τρεις θητείες, βρέθηκε στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής σκηνής μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νίκη του θα έχει αντίκτυπο που θα ξεπερνά τα όρια της Νέας Υόρκης, δίνοντας νέα ώθηση στο προοδευτικό στρατόπεδο των Δημοκρατικών και επηρεάζοντας τη στρατηγική του κόμματος ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, έπειτα από την εκλογή του, απηύθυνε ένα άμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αν υπήρχε μια πόλη που θα μπορούσε να δείξει στο έθνος πώς να νικήσει τον Τραμπ, αυτή ήταν «η πόλη που τον ανέδειξε».

Full victory speech: Democratic New York City Mayor-elect Zohran Mamdani delivered an impassioned speech Tuesday night, in which he thanked supporters, addressed President Trump directly and promised that he would usher in a new chapter of change. https://t.co/0tH0quddQO pic.twitter.com/iCc7R0UBvq — CBS News (@CBSNews) November 5, 2025

«Αν υπάρχει τρόπος να τρομάξεις έναν δεσποτικό ηγέτη, είναι αποδομώντας τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συγκεντρώσει εξουσία. Έτσι δεν σταματάμε μόνο τον Τραμπ, αλλά σταματάμε και τον επόμενο. Οπότε, Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: Δυνάμωσε την ένταση», είπε ο Μαμντάνι, μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Προσάπτοντας προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ την ευθύνη για την πολιτική κατά της μετανάστευσης που σημαδεύεται από ενίοτε πολύ βίαιες εφόδους, ο κ. Μαμντάνι τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών» και ότι «για να φτάσει κανείς σε κάποιον από μας, πρέπει να περάσει από πάνω μας».

Την παραμονή της εκλογικής αναμέτρησης, ο ρεπουμπλικάνος κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλό του, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο - τον οποίο είχε κερδίσει ήδη ο κ. Μαμντάνι στην εσωκομματική διαδικασία των δημοκρατικών -, καθώς έκρινε πως ήταν «ικανός» να διαχειριστεί την πόλη τουλάχιστον 8,5 εκατ. κατοίκων.

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια» στην πόλη, «πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα», προειδοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Την ίδια την ημέρα της ψηφοφορίας, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε στοχευμένα στους Εβραίους ψηφοφόρους, προτρέποντάς τους να μην ψηφίσουν τον δημοκρατικό πολιτικό, γνωστό διότι τάσσεται υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Απαντώντας ο κ. Μαμντάνι δεσμεύτηκε στην ομιλία μετά τη νίκη του ότι η δημαρχία του δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα «εναντίον της μάστιγας του αντισημιτισμού».