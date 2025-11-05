Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τετάρτη ότι οι τοπικές εκλογές της - εταξύ των οποίων και η ανάδειξη του Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης - δεν ήταν ευνοϊκές για τους Ρεπουμπλικάνους και απέδωσε εν μέρει τα αποτελέσματα στο «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο, όπως είπε, δεν έβλαψε τους Δημοκρατικούς όπως περίμενε.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες στον Λευκό Οίκο, ζήτησε να καταργηθεί η δυνατότητα για φρενάρισμα της νομοθεσίας (filibuster) στη Γερουσία των ΗΠΑ (που σημαίνει πρακτικά ότι χρειάζεται πλειοψηφία 60 στους 100 γερουσιαστές για να περάσουν πολλά νομοσχέδια), ώστε οι Ρεπουμπλικανοί να μπορούν να συνεχίσουν να προωθούν την ατζέντα τους.

Παράλληλα, ο Τραμπ είπε πως το shutdown έχει επηρεάσει και τη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ (στον απόηχο των μεγάλων απωλειών που κατέγραψε η Wall Street την Τρίτη) τις αεροπορικές εταιρείες και τα επιδόματα τροφίμων SNAP για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, τονίζοντας την ανάγκη για νομοθετική αλλαγή που θα επιτρέπει στην πλειοψηφία να περνάει πιο εύκολα τη νομοθεσία στη Γερουσία.