Ο Ζόχραν Μαμντάνι γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, 34 ετών, αναδεικνύεται νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μετά από μία από τις πιο εντυπωσιακές και απρόβλεπτες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.Ο Μαμντάνι, νεαρός εκπρόσωπος της προοδευτικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφασισμένος αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, συγκέντρωσε 60,2% των ψήφων, σηματοδοτώντας μια μεγάλη νίκη.

Η εκλογή του αποτελεί ιστορικό ορόσημο: θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος Νοτιοασιάτης που καταλαμβάνει το αξίωμα και ένας από τους νεότερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης. Η πολιτική του άνοδος υπήρξε ραγδαία – από βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης επί τρεις θητείες, βρέθηκε στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής σκηνής μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, κέρδισε τον πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο, και τον ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ τα οποία βασίστηκαν στα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή· θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Ο Μαμντάνι, γιος μεταναστών από τη Νότια Ασία, θεωρείται ένας από τους πιο αφοσιωμένους υπέρμαχους της εργατικής τάξης και έχει ταχθεί υπέρ ριζοσπαστικών μέτρων όπως η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία, η παροχή καθολικής παιδικής φροντίδας και το πάγωμα των ενοικίων για κατοικίες με ενοίκιο υπό ρύθμιση, χρηματοδοτούμενα από αυξημένη φορολόγηση στους πλούσιους, αναφέρει το CNN.

Σημειώνεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρέμβει την παραμονή των εκλογών, χαρακτηρίζοντας τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και προειδοποιώντας ότι θα φέρει «καταστροφή» στη Νέα Υόρκη, καλώντας τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κέρτις Σλίβα να στηρίξουν τον Κουόμο για να αποτρέψουν τη νίκη του Δημοκρατικού σοσιαλιστή. Παρά τις εκκλήσεις του, ο Μάμντανι επικράτησε με ευρεία διαφορά.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νίκη του θα έχει αντίκτυπο που θα ξεπερνά τα όρια της Νέας Υόρκης, δίνοντας νέα ώθηση στο προοδευτικό στρατόπεδο των Δημοκρατικών και επηρεάζοντας τη στρατηγική του κόμματος ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Η ιστορική νίκη του Μαμντάνι ανακοινώθηκε εν μέσω μιας σειράς νικών των Δημοκρατικών σε ολόκληρη τη χώρα, με τη βουλευτή Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ να γίνεται η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, τη Μίκι Σέριλ να υπερισχύει του υποστηριζόμενου από τον Τραμπ αντιπάλου της για τη θέση του κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και την Καλιφόρνια να ετοιμάζεται να ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, η οποία θα αποφέρει πέντε νέες έδρες στο Κογκρέσο για τους Δημοκρατικούς.