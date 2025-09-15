Γαλλία: Δυσοίωνες προοπτικές από την κεντρική τράπεζα λόγω της οικονομίας

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, ωθώντας τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε κατάσταση λιτότητας, ανέφερε η κεντρική τράπεζα τη Δευτέρα σε τριμηνιαία πρόβλεψη.

Φέτος, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί ελαφρώς καλύτερα από ό,τι αναμενόταν πριν από μερικούς μήνες, αλλά μόνο επειδή οι εταιρείες αύξησαν τα αποθέματά τους το πρώτο εξάμηνο και οι εξαγωγές αναμένεται να ανακάμψουν το τρίτο τρίμηνο.

Η Τράπεζα της Γαλλίας προβλέπει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,7% φέτος, αυξάνοντας την εκτίμησή της από 0,6% τον Ιούνιο. Η στατιστική υπηρεσία INSEE προέβλεψε 0,8% την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, μετά το τρέχον έτος, η οικονομία θα ανακτήσει τη δυναμική της πιο αργά από ό,τι αναμενόταν τον Ιούνιο, καθώς η επανεμφάνιση της πολιτικής αναταραχής τις τελευταίες εβδομάδες καθιστά τις προοπτικές για περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων εξαιρετικά αβέβαιες

Η οικονομία αναμένεται πλέον να αναπτυχθεί κατά 0,9% το 2026 και 1,1% το 2027, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, η οποία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της από 1% και 1,2% αντίστοιχα, λόγω όχι μόνο της πολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και των λιγότερο ευνοϊκών διεθνών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρότερου ευρώ και των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη τείνουν προς τα κάτω μετά το 2025. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική το 2026 θα μπορούσε να ενισχύσει την αναμονή των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών», ανέφερε η Τράπεζα της Γαλλίας.

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία αναμένεται να παραμείνει κάτω από 2% έως το 2027, μεταξύ των χαμηλότερων στην ευρωζώνη.

Προβλέπεται ότι θα κυμανθεί κατά μέσο όρο μόνο στο 1% φέτος, πριν ανέλθει στο 1,3% το 2026 και στο 1,8% το 2027.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κυμανθεί κοντά στο τρέχον επίπεδο του 7,5%.