Σε μια σαφή προσπάθεια να μετριάσει τις προσδοκίες των αγορών για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, ο πρόεδρος της Federal Reserve του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, ξεκαθάρισε την Τρίτη πως οι μειώσεις επιτοκίων δεν είναι σίγουρες μέχρι να υπάρξουν ακλόνητες αποδείξεις ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στον στόχο του 2%.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της National Association for Business Economics (NABE) στην Ουάσιγκτον, ο Γκούλσμπι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός, υπενθυμίζοντας πως οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας «κάηκαν» στο παρελθόν υποτιμώντας τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων.

«Το 3% δεν είναι αποδεκτό»

Ο Γκούλσμπι υπογράμμισε ότι ο δομικός πληθωρισμός (PCE), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3% τον Δεκέμβριο, παραμένει υψηλός και επικίνδυνος. «Το να κολλήσουμε στο 3% δεν είναι ασφαλές σημείο για πολλούς λόγους που γνωρίζουμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως μια πρόωρη επιτάχυνση των μειώσεων επιτοκίων δεν θα ήταν συνετή υπό τις παρούσες συνθήκες.

Αν και παραδέχθηκε ότι μέρος της πρόσφατης ανόδου οφείλεται στους νέους δασμούς, σημείωσε με νόημα πως οι πιέσεις στον τομέα των υπηρεσιών παραμένουν ισχυρές και ο πληθωρισμός στην κατοικία (housing inflation) δεν επηρεάζεται από τους δασμούς και παραμένει πεισματικά υψηλός, ενώ η Fed οφείλει να είναι «άγρυπνη» για να μην αθετήσει την υπόσχεσή της προς τους πολίτες για σταθερότητα τιμών.

Διχασμένη η Fed – Στάση αναμονής από τις αγορές

Οι δηλώσεις Γκούλσμπι έρχονται σε μια στιγμή που το εσωτερικό της Fed εμφανίζεται να επανεκτιμά τη στρατηγική του. Μόλις μια ημέρα νωρίτερα, ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ –παραδοσιακά υπέρμαχος των χαμηλότερων επιτοκίων– υιοθέτησε επίσης μια πιο συγκρατημένη στάση, επισημαίνοντας ότι η ισχύς της αγοράς εργασίας αφαιρεί το αίσθημα του κατεπείγοντος για περαιτέρω μειώσεις.

Μετά το σερί τριών μειώσεων επιτοκίων στα τέλη του 2025, οι επενδυτές πλέον μεταθέτουν το επόμενο «βήμα» για το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι πιθανότητες για μείωση τον Ιούνιο βρίσκονται στο 50-50 και η πιθανότητα για μια κίνηση τον Ιούλιο ανέρχεται στο 71%.

Η Fed βρίσκεται σε μια λεπτή φάση ισορροπίας. Από τη μία, η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, και από την άλλη, ο πληθωρισμός αρνείται να υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό και οικονομικό όριο του 3%.

Όπως κατέληξε ο Γκούλσμπι, προτεραιότητα παραμένει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, για τους οποίους «οι τιμές παραμένουν η μεγαλύτερη ανησυχία».